به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران به مناسبت ۳۱ مرداد، روز ملی عسل، با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در صنعت زنبورداری کشور اظهار کرد: این استان با برخورداری از ۱۰ هزار و ۵۰۸ زنبورستان، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد زنبورستانها در اختیار دارد.
وی افزود: آذربایجان شرقی در تولید عسل رتبه دوم کشور و در زمینه فرآوری و بستهبندی عسل رتبه نخست کشور را دارد و بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار کلنی زنبور عسل در استان شناسایی شده است.
فعالیت بیش از یک میلیون کلنی زنبور عسل در استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: از مجموع کلنیهای موجود در استان، بیش از ۹۳۸ هزار کلنی از نوع مدرن هستند که استفاده از فناوریهای نوین و ملکههای اصلاحشده میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری این صنعت داشته باشد.
شفیعی با اشاره به ظرفیت بالای تولید در کندوهای مدرن گفت: در شرایط اقلیمی مناسب، میزان تولید برخی کندوهای مدرن چندطبقه به ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم عسل از هر کلنی میرسد که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان برای افزایش تولید و بهرهوری در صنعت زنبورداری است.
زنبورداری؛ صنعتی فراتر از تولید عسل
وی با بیان اینکه ظرفیتهای صنعت زنبورداری آذربایجان شرقی به تولید عسل محدود نمیشود، اظهار کرد: استان در زمینه تولید زهر زنبور عسل و فرآوری و بستهبندی محصولات زنبورداری نیز از ظرفیت مناسبی برخوردار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: توسعه این ظرفیتها میتواند زمینه ایجاد ارزش افزوده، شکلگیری اقتصاد چندمحصولی و گسترش بازارهای صادراتی محصولات زنبورداری را فراهم کند.
شفیعی شهرستانهای مراغه، سراب و ورزقان را از قطبهای اصلی تولید عسل استان عنوان کرد و گفت: توسعه زنبورداری در این مناطق علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای بهرهبرداران، در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و تقویت زنجیره تولید محصولات کشاورزی نیز نقش مؤثری دارد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش زنبورداران آذربایجان شرقی بر ضرورت حمایت از فعالان این بخش و توسعه فناوریهای نوین تأکید کرد و گفت: زنبورها علاوه بر تولید محصولات زنبورداری، نقش مهمی در گردهافشانی محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیستی و تأمین امنیت غذایی دارند و تقویت این صنعت میتواند جایگاه استان را در تولید، فرآوری و صادرات محصولات زنبورداری ارتقا دهد.
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