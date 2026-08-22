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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

پیش‌بینی تولید بیش از ۱۷ هزار تن عسل در آذربایجان شرقی

پیش‌بینی تولید بیش از ۱۷ هزار تن عسل در آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از پیش‌بینی تولید بیش از ۱۷ هزار تن عسل در استان خبر داد و گفت: میزان تولید عسل امسال با افزایش نسبت به سال گذشته، از ۱۵ هزار و ۷۶۸ تن عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت ۳۱ مرداد، روز ملی عسل، با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در صنعت زنبورداری کشور اظهار کرد: این استان با برخورداری از ۱۰ هزار و ۵۰۸ زنبورستان، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد زنبورستان‌ها در اختیار دارد.

وی افزود: آذربایجان شرقی در تولید عسل رتبه دوم کشور و در زمینه فرآوری و بسته‌بندی عسل رتبه نخست کشور را دارد و بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار کلنی زنبور عسل در استان شناسایی شده است.

فعالیت بیش از یک میلیون کلنی زنبور عسل در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: از مجموع کلنی‌های موجود در استان، بیش از ۹۳۸ هزار کلنی از نوع مدرن هستند که استفاده از فناوری‌های نوین و ملکه‌های اصلاح‌شده می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این صنعت داشته باشد.

شفیعی با اشاره به ظرفیت بالای تولید در کندوهای مدرن گفت: در شرایط اقلیمی مناسب، میزان تولید برخی کندوهای مدرن چندطبقه به ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم عسل از هر کلنی می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان برای افزایش تولید و بهره‌وری در صنعت زنبورداری است.

زنبورداری؛ صنعتی فراتر از تولید عسل

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های صنعت زنبورداری آذربایجان شرقی به تولید عسل محدود نمی‌شود، اظهار کرد: استان در زمینه تولید زهر زنبور عسل و فرآوری و بسته‌بندی محصولات زنبورداری نیز از ظرفیت مناسبی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: توسعه این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه ایجاد ارزش افزوده، شکل‌گیری اقتصاد چندمحصولی و گسترش بازارهای صادراتی محصولات زنبورداری را فراهم کند.

شفیعی شهرستان‌های مراغه، سراب و ورزقان را از قطب‌های اصلی تولید عسل استان عنوان کرد و گفت: توسعه زنبورداری در این مناطق علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای بهره‌برداران، در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و تقویت زنجیره تولید محصولات کشاورزی نیز نقش مؤثری دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش زنبورداران آذربایجان شرقی بر ضرورت حمایت از فعالان این بخش و توسعه فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: زنبورها علاوه بر تولید محصولات زنبورداری، نقش مهمی در گرده‌افشانی محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیستی و تأمین امنیت غذایی دارند و تقویت این صنعت می‌تواند جایگاه استان را در تولید، فرآوری و صادرات محصولات زنبورداری ارتقا دهد.

کد مطلب 6923812

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