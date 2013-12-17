2 پمپ شناور در تاسیسات آبرسانی رشت راه اندازی شد/پیشرفت 70 درصدی اجرای خط انتقال آب آشامیدنی روستای گوشلوندان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فر امینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پمپ ها که در تاسیسات آبرسانی روستاهای ملاسرا از توابع بخش کوچصفهان و گفشه از توابع بخش لشت نشا قرار دارند، دچار نقص فنی شده بودند و با صرف 32 میلیون ریال هزینه تعمیر و دوباره در مدار بهره برداری قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 257 مشترک در روستای ملاسرا و هزار و 232 مشترک در روستای گفشه از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان همچنین از انجام عملیات سرویس و نگهداری در تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان رشت خبر داد.

وی ادامه داد: به منظور تامین آب آشامیدنی با کیفیت در روستای اشکیک از توابع بخش خمام شهرستان رشت، یک دستگاه تصفیه فیزیکی در این منطقه نصب و راه اندازی شده است.

فر امینی با بیان اینکه برای راه اندازی این سیستم تصفیه فیزیکی بیش از 50 میلیون ریال هزینه شده است، افزود: با انجام این عملیات 589 مشترک در این روستا از مزایای آن بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این سه دستگاه کلریناتور در تاسیسات آب آشامیدنی روستاهای آینه ور، پیربازار و آقا سید شریف شهرستان رشت تعمیر شده و برای انجام آن 9 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: در حال حاضر هزار و 772 مشترک در این سه روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

وی همچنین از تعمیر و راه اندازی تابلو برق تاسیسات آبرسانی روستاهای جوبنه، مبارک آباد و شهر لولمان خبر داد و ادامه داد: برای تعمیر این تابلو برق ها بیش از چهار میلیون و 500 هزار ریال هزینه شده است.

فرامینی عنوان کرد: هم اکنون دو هزار و 418 مشترک در این دو روستا و شهر لولمان زیر پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند.

وی از پیشرفت 70 درصدی اجرای خط انتقال آب آشامیدنی روستای گوشلوندان شهرستان فومن خبر داد و گفت: مبلغ 11 میلیارد ریال برای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی این روستا هزینه شده است.

فرامینی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 300 خانوار در روستای گوشلوندان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند، ادامه داد: به منظور رفع مشکل افت فشار و تقویت کیفیت آب آشامیدنی این خانوارها، طرح تامین آب این روستا از مجتمع آبرسانی سرداران شهید فومن درحال اجراست.

وی با بیان اینکه این مجتمع که دومین مجتمع بزرگ آبرسانی گیلان به شمار می آید منبع تامین آب این روستا خواهد شد، افزود: هم اکنون برای اجرای این طرح 9 هزار متر لوله گذاری خط انتقال از روستای گوشلوندان تا مجتمع سرداران شهید انجام شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان با اشاره به اینکه چهار هزار مترمربع لوله گذاری باقیمانده نیز در ادامه کار اجرا خواهد شد، گفت: تاکنون هفت میلیارد و 500 میلیون ریال برای طرح تقویت آب آشامیدنی روستای گوشلوندان در قالب طرح جامع آبرسانی به هزار روستای گیلان هزینه شده است.

وی میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل خط انتقال این پروژه را چهار میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این طرح 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با اتمام عملیات اجرایی، اهالی این روستا از آب آشامیدنی با کیفیت مجتمع سرداران شهید فومن بهره مند می شوند.

فرامینی یادآور شد: این مجتمع عظیم آبرسانی در منطقه لولمان از توابع شهرستان فومن قرار دارد که طبق آزمایش های انجام شده این منطقه یکی از نقاطی است که در گیلان دارای با کیفیت ترین آب آشامیدنی است تا آنجا که از سوی دستگاه بسته بندی آب آشامیدنی نیز آب های بسته بندی یک لیتری در این مجتمع تولید و به مناطقی که با مشکل آب آشامیدنی مواجه هستند ارسال می شود.

وی از بازسازی صد مترمربع از شبكه آبرسانی روستای شالما شهرستان شفت خبر داد و افزود: با اجرای این میزان لوله گذاری و ترمیم دو مورد شکستگی در خطوط آبرسانی این روستا مشکل افت فشار آب آشامیدنی 638 مشترک رفع شد.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه برای انجام این حجم از عملیات بیش از 10 میلیون ریال هزینه شده است، یادآورشد: همچنین سه دستگاه کلریناتور گازی نیز در روستاهای خرطوم، خرفکل و نصیرمحله ی شهرستان شفت تعمیر شده است و آنها بیش از یک میلیون ریال هزینه دربرداشته است.