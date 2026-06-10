آبرسانی به کوهستک با ۴ تانکر؛ تلاش برای پایداری آب در سیریک ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد محبی اظهار کرد: به دنبال حمله جنایتکارانه آمریکا به زیرساختهای حیاتی سیریک، اکنون با چهار تانکر ۱۸ هزار لیتری به مردم این منطقه آبرسانی میشود و درحال حاضر چهار گروه ۱۲ نفره عملیاتی نیز برای پایداری آب آشامیدنی منطقه در حال فعالیت هستند.
وی افزود: تا ۲۴ ساعت آینده آب آشامیدنی مردم منطقه پایدار میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم گفت: بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان به تأسیسات آبرسانی این منطقه خسارت وارد شده است.
عبدالحمید حمزه پور افزود: این جنایت موجب شد بیش از ۲۰ هزار تَن از مردم این منطقه که در سختترین شرایط اقلیمی و گرمای شدید زندگی میکنند، از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شوند.
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