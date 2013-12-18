نظامیان کشورهای اروپایی به عملیات فرانسه در آفریقای مرکزی می پیوندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس اعلام کرد که نظامیان کشورهای اروپایی دیگر نیز به عملیات فرانسه علیه شبه نظامیان در آفریقای مرکزی می پیوندند.

وی در ادامه از حمایت های لجستیکی کشورهای لهستان، انگلیس، آلمان، اسپانیا و بلژیک به عملیات فرانسه در آفریقای مرکزی خبر داد.

فابیوس بدون اشاره به نام کشورها گفت: به زودی همپیمانان اروپایی ما، سربازان خود را به آفریقای مرکزی اعزام می کنند.

اعزام نظامیان اروپایی به آفریقای مرکزی پس از آن انجام می شود که پاریس خواستار کمک دیگر کشورها به عملیات پاریس در این کشور و پیوستن آنها به هزار و 600 نیروی فرانسوی شده بود.

فرانسه از هفته گذشته و به بهانه مقابله با ناآرامی ها، اقدام به اعزام نظامیان خود به کشور آفریقای مرکزی کرده است. در جریان تحولات اخیر آفریقای مرکزی، دست کم 400 نفر از مردم این کشور در درگیری های میان گروه افراطی سلکا و مسیحیان کشته شده اند.

جمهوری آفریقای مرکزی، از مستعمره های سابق فرانسه بوده از همین رو پاریس به خود حق می دهد تا در امور این کشور مداخله کند.

فرانسه در ابتدای سال جاری میلادی به بهانه مبارزه با القاعده به مالی حمله کرد و هر چند قرار بود که نظامیان فرانسوی به سرعت از این کشور آفریقایی خارج شوند، اما مالی همچنان شاهد حضور نظامیان فرانسوی است.

بعد از حمله به مالی، فرانسه چند عملیات نظامی دیگر نیز در آفریقا انجام داد که به گفته کارشناسان هدف پاریس از این عملیات ها، نشان دادن این نکته بود که فرانسه از زیر قدرت آمریکا خارج شده و قادر است به تنهایی و در کشورهای دیگر دست به عملیات نظامی زده و آنها را به سرانجام برساند.