متن بیانیه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد ابهامات ساختمان گاندی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، مسائل پیش آمده چند ماه اخیر در خصوص فروش ساختمان گاندی و مطالب و اتهامات مطرح شده به کمیته ملی المپیک، دیگراعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک را برآن داشت تا جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به موارد فوق اقدام به صدور بیانیه نمایند.

متن بیانیه فوق که مورد تایید و امضا مهدی قدمی نائب رئیس، بهرام افشارزاده دبیر کل، مهدی کرباسیان خزانه دار، سید مهدی هاشمی، محمود مشحون، احمد ناطق نوری، علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی و رباب شهریان اعضای هیات اجرایی قرار گرفته است بدین شرح می باشد.



« هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و مدیریت در این کمیته، ضمن ابراز تاسف عمیق از مسایل حاشیه ای اخیر که بنظر می رسد عملکرد بی نظیر این کمیته در دوره گذشته (که متضمن نتایج درخشان و بی سابقه در عرصه رویدادهای بین المللی از جمله بازیهای المپیک لندن و بازیهای آسیایی گوانگجو بوده است) را تحت الشعاع قرار داده و متاسفانه موجبات تشویش اذهان جامعه را فراهم نموده است، بدینوسیله توضیحات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی ارائه می نماید:



1- کمیته ملی المپیک در زمره نهادهای عمومی کشور قرار دارد که از بودجه دولتی استفاده می کند. از این رو، کلیه فعالیت های این کمیته بویژه قراردادها، معاملات و سایر اقدامات دارای بارمالی و حقوقی آن، قانوناً تحت پوشش مستمر نهادهای نظارتی رسمی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور قرار دارد.

با تاکید بر اینکه خوشبختانه از اقدامات و فعالیت های دوره پنجساله گذشته این کمیته مورد ایراد اساسی نهادهای مزبور واقع نگردیده است؛ عملکرد شایسته و سلامت محور مدیران متعهد این کمیته در حوزه پشتیبانی و مالی در کنار عملکرد بی بدیل در حوزه قهرمانی مایه مباهات می باشد.

با تأکید بر اینکه نظارت دستگاههای نظارتی کشور بر روی عملکرد کمیته ملی المپیک، قانون مدارانه، دائمی و مستمر می باشد، بدیهی است که در هر زمانی امکان پیگیری مسائل و اشکالات کاری برای دستگاههای یاد شده فراهم می باشد. لذا، با توجه به اینکه موارد اخیر نیز، با دقت و حساسیت مضاعف از سوی نهادهای مزبور بررسی می شوند، این اطمینان برای ما و عموم مردم شریف ایران حاصل است که چنانچه خدای ناکرده تخلفی دیده شود، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.



2- با توجه به مسائل مطروحه، طی ماههای اخیر و در رابطه با برخی اقدامات و فعالیت های کمیته از جمله فروش ساختمان گاندی و عقد قرارداد جذب حامیان مالی المپیک، هیأت اجرایی کمیته بر خود فرض دانست مراتب را در جلسات متعدد و ضمن اخذ نظریات کارگروههای تخصصی، کمیسیون حقوقی و مشاور حقوقی کمیته، مورد رسیدگی موشکافانه قرار دهد که نهایتاً صحت و سلامت کلیه اقدامات انجام شده، مورد تأیید قرار گرفته و در مواردی چون پرونده جذب حامیان مالی المپیک، مقرر گردید از دست اندرکاران امر نیز تقدیر گردد.

در خاتمه و با عنایت به مراتب فوق، برداشت هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک این است که طرح موضوعات اخیر، حواشی ایجاد شده و کشمکش های دنباله دار آن، ریشه در اختلافات شخصی دو تن از اعضای هیأت اجرایی داشته و ارتباطی با امور جاری کمیته و مدیران زحمتکش آن ندارد.

هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با اعلام برائت کامل از جریانات نامطلوب اخیر و ضمن دعوت این برادران بزرگوار به سعه صدر، انتظار دارد دوستان و همکاران عزیز رسانه ای نیز از پرداختن به این کشمکش بیهوده که متاسفانه موجب وهن مدیران ورزش کشور نزد آحاد افراد جامعه گردیده است، اجتناب نمایند.

و من ا... التوفیق و هو المستعان

اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران»