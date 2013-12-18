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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

بدون امضا علی‌آبادی و خسروی‌وفا ؛

متن بیانیه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد ابهامات ساختمان گاندی منتشر شد

متن بیانیه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد ابهامات ساختمان گاندی منتشر شد

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در شرایطی بیانیه‌ای را در مورد ابهامات فروش ساختمان گاندی صادر کرده است که دو طرف درگیر در این ماجرا یعنی محمود خسروی‌وفا نایب رئیس و محمد علی‌آبادی رئیس کمیته این بیانیه را امضا نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، مسائل پیش آمده چند ماه اخیر در خصوص فروش ساختمان گاندی و مطالب و اتهامات مطرح شده به کمیته ملی المپیک، دیگراعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک را برآن داشت تا جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به موارد فوق اقدام به صدور بیانیه نمایند.

متن بیانیه فوق که مورد تایید و امضا مهدی قدمی نائب رئیس، بهرام افشارزاده دبیر کل، مهدی کرباسیان خزانه دار، سید مهدی هاشمی، محمود مشحون، احمد ناطق نوری، علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی و رباب شهریان اعضای هیات اجرایی قرار گرفته است بدین شرح می باشد.

« هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و مدیریت در این کمیته، ضمن ابراز تاسف عمیق از مسایل حاشیه ای اخیر که بنظر می رسد عملکرد بی نظیر این کمیته در دوره گذشته (که متضمن نتایج درخشان و بی سابقه در عرصه رویدادهای بین المللی از جمله بازیهای المپیک لندن و بازیهای آسیایی گوانگجو بوده است) را تحت الشعاع قرار داده و متاسفانه موجبات تشویش اذهان جامعه را فراهم نموده است، بدینوسیله توضیحات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی ارائه  می نماید:

1- کمیته ملی المپیک در زمره نهادهای عمومی کشور قرار دارد که از بودجه دولتی استفاده می کند. از این رو، کلیه  فعالیت های این کمیته بویژه قراردادها، معاملات و سایر اقدامات دارای بارمالی و حقوقی آن، قانوناً تحت پوشش مستمر نهادهای نظارتی رسمی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور قرار دارد.

با تاکید بر اینکه خوشبختانه از اقدامات و فعالیت های دوره پنجساله گذشته این کمیته مورد ایراد اساسی نهادهای مزبور واقع نگردیده است؛ عملکرد شایسته و سلامت محور مدیران متعهد این کمیته در حوزه پشتیبانی و مالی در کنار عملکرد بی بدیل در حوزه قهرمانی مایه مباهات می باشد.

با تأکید بر اینکه نظارت دستگاههای نظارتی کشور بر روی عملکرد کمیته ملی المپیک، قانون مدارانه، دائمی و مستمر می باشد، بدیهی است که در هر زمانی امکان پیگیری مسائل و اشکالات کاری برای دستگاههای یاد شده فراهم می باشد. لذا، با توجه به اینکه موارد اخیر نیز، با دقت و حساسیت مضاعف از سوی نهادهای مزبور بررسی می شوند، این اطمینان برای ما و عموم مردم شریف ایران حاصل است که چنانچه خدای ناکرده تخلفی دیده شود، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

2- با توجه به مسائل مطروحه، طی ماههای اخیر و در رابطه با برخی اقدامات و فعالیت های کمیته از جمله فروش ساختمان گاندی و عقد قرارداد جذب حامیان مالی المپیک، هیأت اجرایی کمیته بر خود فرض دانست مراتب را در جلسات متعدد و ضمن اخذ نظریات کارگروههای تخصصی، کمیسیون حقوقی و مشاور حقوقی کمیته، مورد رسیدگی موشکافانه قرار دهد که نهایتاً صحت و سلامت کلیه اقدامات انجام شده، مورد تأیید قرار گرفته و در مواردی چون پرونده جذب حامیان مالی المپیک، مقرر گردید از  دست اندرکاران امر نیز تقدیر گردد.

در خاتمه و با عنایت به مراتب فوق، برداشت هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک این است که طرح موضوعات اخیر، حواشی ایجاد شده و کشمکش های دنباله دار آن، ریشه در اختلافات شخصی دو تن از اعضای هیأت اجرایی داشته و ارتباطی با امور جاری کمیته و مدیران زحمتکش آن ندارد.

هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با اعلام برائت کامل از جریانات نامطلوب اخیر و ضمن دعوت این برادران بزرگوار به سعه صدر، انتظار دارد دوستان و همکاران عزیز رسانه ای نیز از پرداختن به این کشمکش بیهوده که متاسفانه موجب وهن مدیران ورزش کشور نزد آحاد افراد جامعه گردیده است، اجتناب نمایند.

و من ا... التوفیق و هو المستعان
اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 2198231

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