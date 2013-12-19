  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۸

سرپرست سایپا:

پرسپولیسی‌ها قبل از گل مرتکب خطا شدند/ کمک داور گفت ندیدم!

پرسپولیسی‌ها قبل از گل مرتکب خطا شدند/ کمک داور گفت ندیدم!

سرپرست تیم فوتبال سایپا با بیان چرا کمیته داوران برای این دیدار از کمک داور تهرانی استفاده کرده است، تاکید کرد: پرسپولیسی‌ها قبل از گل مرتکب خطا شدند ولی کمک داور گفت من ندیدم!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌نظر پس از باخت تیمش مقابل پرسپولیس در خصوص اعتراض‌های شدیدی که به تصمیمات تیم داوری داشت، در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه پیش از آنکه پرسپولیسی‌ها به گل برسند، ضربه بازیکن پرسپولیس به صورت بازیکن ما اصابت کرد که عدم اعلام خطا از سوی کمک داور و دستور ادامه بازی باعث شد تا پرسپولیسی‌ها به گل برسند.

وی در همین خصوص افزود: زمانیکه در خصوص این صحنه از داور بازی سوال کردم وی به من گفت صحنه را ندیده است و هیچ عکس‌العملی نشان نداد که این موضوع برای ما جای سوال دارد؟

سرپرست سایپا تاکید کرد: کمیته داوران باید پاسخگو باشد که چرا یک کمک داور تهرانی را برای این بازی انتخاب کرد؟ از این پس در دیدارهایی که در خوزستان برگزار می‌شود، بهتر است بجای هزینه کردن برای فرستادن داور از نقاط دیگر کشور از یک داور خوزستانی استفاده شود.

خوش‌نظر تاکید کرد: من باز هم می‌گویم که پرسپولیسی ها قبل از رسیدن به گل بر روی بازیکن ما مرتکب خطا شدند.

کد مطلب 2199220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها