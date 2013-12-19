به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌نظر پس از باخت تیمش مقابل پرسپولیس در خصوص اعتراض‌های شدیدی که به تصمیمات تیم داوری داشت، در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه پیش از آنکه پرسپولیسی‌ها به گل برسند، ضربه بازیکن پرسپولیس به صورت بازیکن ما اصابت کرد که عدم اعلام خطا از سوی کمک داور و دستور ادامه بازی باعث شد تا پرسپولیسی‌ها به گل برسند.

وی در همین خصوص افزود: زمانیکه در خصوص این صحنه از داور بازی سوال کردم وی به من گفت صحنه را ندیده است و هیچ عکس‌العملی نشان نداد که این موضوع برای ما جای سوال دارد؟

سرپرست سایپا تاکید کرد: کمیته داوران باید پاسخگو باشد که چرا یک کمک داور تهرانی را برای این بازی انتخاب کرد؟ از این پس در دیدارهایی که در خوزستان برگزار می‌شود، بهتر است بجای هزینه کردن برای فرستادن داور از نقاط دیگر کشور از یک داور خوزستانی استفاده شود.

خوش‌نظر تاکید کرد: من باز هم می‌گویم که پرسپولیسی ها قبل از رسیدن به گل بر روی بازیکن ما مرتکب خطا شدند.