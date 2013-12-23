پذیرش دانشجوی پولی در 30 رشته پردیس خودگردان دانشگاه زابل

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به تحصیل در پردیس خودگردان دانشگاه زابل 5 دی ماه 92 برای ثبت نام فرصت دارند . آزمون رشته های مذکور روز جمعه 20 دی ماه 92 ساعت 10 برگزار می شود .

27 رشته مقطع کارشناسی ارشد که در در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری دانشجو پذیرش می کند به شرح زیر است :

مهندسی کشاورزی- علوم دامی، گرایش ژنتیک و اصلاح دام، ،مهندسی کشاورزی- سازه های آبی،مهندسی کشاورزی -علوم دامی، گرایش تغذیه دام،مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، مهندسی کشاورزی - پرورش و تولید طیور، مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی، مهندسی کشاورزی- زراعت، مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری، مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک، مهندسی منابع طبیعی- فراورده های چند سازه چوبی، مهندسی کشاوری- اصلاح نباتات، مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی.

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای، مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی تولیدات گیاهی- اصلاح گیاهان باغبانی، شیمی-شیمی تجزیه، مهندسی کشاورزی- علوم خاک، شیمی- شیمی آلی، مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی، زیست شناسی- ژنتیک مولکولی، مهندسی کشاورزی- حشره شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مهندسی کشاورزی- اقتصاد انرژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مهندسی کشاورزی- آبیاری و هکشی، زبان و ادبیات فارسی، مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب.

پردیس خودگردان دانشگاه زابل در سه رشته حقوق ، مترجمی زبان انگلیسی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نیز در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرش می کند.