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۲ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

پذیرش دانشجوی پولی در 30 رشته پردیس خودگردان دانشگاه زابل

پذیرش دانشجوی پولی در 30 رشته پردیس خودگردان دانشگاه زابل

پردیس خودگردان دانشگاه زابل برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی 93-92 در 27 رشته کارشناسی ارشد و3 رشته کارشناسی دانشجو پذیرش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به تحصیل در پردیس خودگردان دانشگاه زابل 5 دی ماه 92 برای ثبت نام فرصت دارند . آزمون رشته های مذکور روز جمعه 20 دی ماه 92 ساعت 10 برگزار می شود .

27 رشته مقطع کارشناسی ارشد که در در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری دانشجو پذیرش می کند به شرح زیر است :

مهندسی کشاورزی- علوم دامی، گرایش ژنتیک  و اصلاح دام، ،مهندسی کشاورزی- سازه های آبی،مهندسی  کشاورزی -علوم دامی، گرایش تغذیه دام،مهندسی  منابع طبیعی – آبخیزداری، مهندسی  کشاورزی - پرورش و تولید طیور، مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی، مهندسی کشاورزی- زراعت، مهندسی منابع طبیعی-  مرتعداری، مهندسی کشاورزی-  کشاورزی اکولوژیک، مهندسی منابع طبیعی- فراورده های چند سازه چوبی، مهندسی کشاوری- اصلاح نباتات، مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی.

مهندسی  کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای، مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی تولیدات گیاهی- اصلاح گیاهان باغبانی، شیمی-شیمی تجزیه، مهندسی کشاورزی- علوم خاک، شیمی- شیمی آلی، مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی، زیست شناسی- ژنتیک مولکولی، مهندسی کشاورزی- حشره شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مهندسی کشاورزی- اقتصاد انرژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مهندسی کشاورزی- آبیاری و هکشی، زبان و ادبیات فارسی، مهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب.

پردیس خودگردان دانشگاه زابل در سه رشته حقوق ، مترجمی زبان انگلیسی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نیز در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرش می کند.

کد مطلب 2200954

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