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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

حمله موشکی انصارالله به ریاض عربستان

حمله موشکی انصارالله به ریاض عربستان

ائتلاف سعودی از حمله موشکی انصارالله یمن به ریاض خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،«ترکی المالکی»، سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی شد: پدافند هوایی این ائتلاف یک موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی نیروهای انصارالله یمن به سمت شهر ریاض را رهگیری و منهدم کرده است.

وی همچنین مدعی شد: پدافند هوایی تلاش‌های نیروهای انصارالله برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در بیش، طائف، فرسان و ینبع را ناکام گذاشته است.

سخنگوی ائتلاف در ادامه اشاره داشت: نیروهای انصارالله تلاش‌های خود برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در پایتخت عربستان سعودی را افزایش داده‌اند.

کد مطلب 6952029

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