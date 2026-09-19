حمله موشکی انصارالله به ریاض عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره،«ترکی المالکی»، سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی شد: پدافند هوایی این ائتلاف یک موشک بالستیک شلیکشده از سوی نیروهای انصارالله یمن به سمت شهر ریاض را رهگیری و منهدم کرده است.
وی همچنین مدعی شد: پدافند هوایی تلاشهای نیروهای انصارالله برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در بیش، طائف، فرسان و ینبع را ناکام گذاشته است.
سخنگوی ائتلاف در ادامه اشاره داشت: نیروهای انصارالله تلاشهای خود برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در پایتخت عربستان سعودی را افزایش دادهاند.
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