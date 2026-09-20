استقلال بدون اشتباه بود؛ لیگ نخبگان با مسابقات داخلی قابل مقایسه نیست

علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی پرگل استقلال برابر السد قطر گفت: در شبی که کمتر کسی فکر می‌کرد السد با آن همه بازیکن گران‌قیمت مقابل استقلال شکست را بپذیرد، آبی‌پوشان با انجام یک بازی خوب حریف خود را سه بر صفر شکست دادند تا از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنند. استقلال مقابل السد بدون اشتباه بود و به جرأت می‌توان گفت یک تیم کامل و بدون نقص بود. از درون دروازه تا مهاجمان استقلال، همگی حتی یک اشتباه تأثیرگذار هم نداشتند و آن‌قدر با نظم و برنامه بازی کردند که السد چاره‌ای جز تسلیم نداشت. پسران آبی نکات فنی را در زمین دقیق پیاده کردند و خط دفاعی استقلال بی‌نقص بود. فرعباسی اجازه گلزنی به حریف نداد و مهاجمان به‌خوبی از موقعیت‌ها استفاده کردند تا آبی‌پوشان در لیگ نخبگان اولین برد خود را کسب کرده و خود را آماده دیدار دوم کنند که باز هم با یک تیم قطری، یعنی الغرافه، بازی خواهند کرد.

تراکتور زخم‌خورده از لیگ نخبگان است

وی در خصوص دیدار استقلال برابر تراکتور در لیگ برتر که ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد، گفت: استقلال باید برد برابر السد را فراموش کند تا خود را برای دیدار برابر تراکتور در لیگ برتر آماده کند. در حال حاضر استقلال چند بازیکن خود را در اختیار تیم امید و تیم ملی قرار داده و با شروع تمرینات، نفرات زیادی حضور نخواهند داشت. البته آنها با آمادگی باز خواهند گشت، ولی تمرینات به‌طور کامل برگزار نخواهد شد. دیدار تراکتور و استقلال همیشه جذاب بوده و خواهد بود. جدال دو سرمربی استقلالی بر جذابیت بازی خواهد افزود. اگر استقلال مثل دیدار برابر السد مقابل تراکتور بازی کند، می‌تواند موفق شود. اگرچه هر بازی شرایط ویژه‌ای دارد، ولی در حال حاضر هر دو تیم آماده هستند و این بازی می‌تواند یکی از بهترین بازی‌های لیگ برتر ما شود؛ به شرط آنکه دو تیم وارد حاشیه نشوند و تنها تمرکزشان روی بازی و کسب سه امتیاز باشد.

امیدها به آینده امیدوارمان کردند

کارشناس فوتبال در خصوص پیروزی پرگل تیم امید ایران برابر امید امارات گفت: بازیکنان تیم امید خوب جنگیدند و بردند و علاقه‌مندان به فوتبال را به آینده امیدوار کردند. عرب‌ها سرمایه‌گذاری زیادی روی فوتبال کرده‌اند و شکست پرگل امارات نشان داد که فوتبال ما عزم خود را جزم کرده تا در میادین بین‌المللی موفق باشد. امیدها نیاز به حمایت و برنامه‌ریزی دقیق دارند تا بتوانند آینده‌ساز فوتبال کشورمان شوند.

بختیاری‌زاده بدون ادعا پیش می‌رود

اکبرپور در خصوص عملکرد سرمربی آبی‌پوشان تأکید کرد: سهراب بختیاری‌زاده آرام و بی‌سروصدا و بدون حاشیه پیش می‌رود. او با دست خالی و بدون جذب بازیکنان جدید و با همان اسکلت‌بندی فصل گذشته توانسته نتایج خوبی کسب کند. سهراب بازیکن‌سالاری را از بین برده، اعتراض بیهوده نمی‌کند، به بازیکنانش اعتماد دارد و تمرکزش روی موفقیت تیم است و از حاشیه‌ها دوری می‌کند. او راه درست را در پیش گرفته و اگر روی همین اصول باقی بماند، به‌طور حتم موفقیت‌های زیادی با استقلال خواهد داشت. مدیران استقلال هم باید از او حمایت کنند و اجازه ندهند اطراف تیم حاشیه به وجود بیاید.

تفاوت بین لیگ برتر و نخبگان زیاد است

وی در خصوص تفاوت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان گفت: بازی کردن در لیگ برتر با نخبگان تفاوت‌های زیادی دارد. در لیگ برتر سال‌هاست که بازیکنان از کیفیت زمین چمن گلایه دارند و فقط چند ورزشگاه در ایران وجود دارد که بازیکنان می‌توانند نمایش خوبی ارائه دهند. امکانات حرفه‌ای وجود ندارد و بازیکنان همیشه معترض هستند. اما در لیگ نخبگان اولین و بهترین چیزی که وجود دارد، زمین چمن استاندارد و باکیفیت است که به تیم‌ها کمک می‌کند. امکانات فوتبالی آنها بسیار بالاست، ولی برای ما کم و در سطح کیفی پایین است. ما بعد از گذشت پنج سال هنوز نتوانسته‌ایم ورزشگاه را آماده کنیم، اما همسایگان ما در طول این چند سال چند ورزشگاه با استانداردهای روز را آماده کرده‌اند. امیدوارم روزی برسد که ما هم چند ورزشگاه استاندارد داشته باشیم که بتوانند به فوتبال ما کمک کنند تا سرخابی‌ها بتوانند در بهترین ورزشگاه‌ها با استاندارد جهانی بازی کنند و موفقیت کسب کنند.