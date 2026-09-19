به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری عصر امروز شنبه در دیدار با استاندار خوزستان ضمن استقبال از پیشنهادهای توسعه ای این استان اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی کامل دارد تا با همکاری مدیریت ارشد استان، طرح های مختلف در حوزه های کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری را پیش ببرد.

سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان نیز در این نشست با تشریح ظرفیت های استان در زمینه های شورورزی، کشت چوب، پرورش ماهی و میگو، بر ضرورت حمایت های مالی و تأمین منابع لازم برای اجرای این طرح ها تأکید کرد.

استاندار خوزستان توسعه صنایع تبدیلی همچون پالایشگاه خرما و تکمیل زنجیره فرآوری این محصول را از دیگر نیازهای استان دانست و خواستار پیگیری ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت باقیمانده مطالبات گندم کاران و حمایت از تولیدکنندگان محصولات راهبردی شد.

در این جلسه بر بهره گیری از تمامی ظرفیت های خوزستان برای افزایش تولید و اشتغال تأکید شد و وزیر جهاد کشاورزی متعهد به پیگیری و همکاری برای تحقق پیشنهادهای توسعه ای ارائه شده توسط استاندار خوزستان شد.