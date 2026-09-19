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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان اجرا می‌شود

فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان اجرا می‌شود

اهواز - وزیر جهاد کشاورزی گفت: فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی در خوزستان با موافقت رئیس جمهور اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری عصر امروز شنبه در دیدار با استاندار خوزستان ضمن استقبال از پیشنهادهای توسعه ای این استان اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی کامل دارد تا با همکاری مدیریت ارشد استان، طرح های مختلف در حوزه های کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری را پیش ببرد.

سیدمحمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان نیز در این نشست با تشریح ظرفیت های استان در زمینه های شورورزی، کشت چوب، پرورش ماهی و میگو، بر ضرورت حمایت های مالی و تأمین منابع لازم برای اجرای این طرح ها تأکید کرد.

استاندار خوزستان توسعه صنایع تبدیلی همچون پالایشگاه خرما و تکمیل زنجیره فرآوری این محصول را از دیگر نیازهای استان دانست و خواستار پیگیری ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت باقیمانده مطالبات گندم کاران و حمایت از تولیدکنندگان محصولات راهبردی شد.

در این جلسه بر بهره گیری از تمامی ظرفیت های خوزستان برای افزایش تولید و اشتغال تأکید شد و وزیر جهاد کشاورزی متعهد به پیگیری و همکاری برای تحقق پیشنهادهای توسعه ای ارائه شده توسط استاندار خوزستان شد.

کد مطلب 6951930

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