حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌ مکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس گفت: در راستای سازماندهی ثبت نام کنندگان در پویش «جان فدا»، رزمایش بزرگی با عنوان «جان‌فدایان ایران» در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود که زمان برگزاری آن در هر استان متفاوت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: این رزمایش در استان فارس روز پنجشنبه دوم مهرماه از ساعت ۹ صبح در شیراز آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان از میدان آیینی امام حسین(ع) به سمت میدان شهدا و سپس چهارراه پیروزی حرکت خواهند کرد.

ملک‌مکان با بیان اینکه پیش از این سه نقطه برای برگزاری این اجتماع در نظر گرفته شده بود، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، محل تجمع و مسیر مراسم در شیراز متمرکز شده و راهپیمایی از میدان آیینی امام حسین(ع) تا چهارراه پیروزی ادامه خواهد داشت.

حضور اقشار مختلف مردم فارس در رزمایش «جان‌فدایان ایران»

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این رزمایش گفت: افرادی که پیش از این به عنوان «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند و همچنین افرادی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند در این اجتماع حضور پیدا کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: بسیجیان، اصناف و بازاریان، روحانیون و اقشار مختلف مردم در این رزمایش حضور خواهند داشت و آمادگی خود را برای دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات اعلام می‌کنند.

ملک‌مکان همچنین از حضور مسئولان در این برنامه خبر داد و افزود: این مراسم در قالب راهپیمایی و اجرای برنامه‌های مختلف برگزار می‌شود و گروه‌های مختلف مردمی در آن حضور خواهند داشت.

پیش‌بینی حضور ۱۵۰ هزار نفری در فارس

وی با اشاره به برگزاری همزمان این رزمایش در شهرستان‌های فارس عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۵۰ هزار نفر از مردم استان فارس در رزمایش «جان‌فدایان ایران» شرکت کنند.

ملک‌مکان از مردم فارس برای حضور در این اجتماع دعوت کرد و افزود: مردم استان همواره در چنین اجتماعاتی حضور پررنگ داشته‌اند و انتظار می‌رود در این رزمایش نیز حضوری گسترده داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از شرکت‌کنندگان خواست برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم، پرچم جمهوری اسلامی ایران و نمادهای مرتبط با این اجتماع را همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای انتقال مردم به محل برگزاری مراسم نیز انجام شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در زمینه ایاب و ذهاب، از طریق پایگاه‌های مقاومت بسیج اقدام کنند.

ملک‌مکان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای انتقال مردم به میدان آیینی امام حسین(ع) از طریق پایگاه‌های مقاومت بسیج انجام شده و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و استفاده از خدمات ایاب و ذهاب به این پایگاه‌ها مراجعه کنند.