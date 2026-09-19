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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

کاهش نسبی دما در قزوین از دوشنبه

کاهش نسبی دما در قزوین از دوشنبه

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین از تغییر جهت جریانات جوی از بعدازظهر یکشنبه خبر داد و گفت: با شمالی شدن جریانات، هوای استان از دوشنبه خنک‌تر می‌شود و دما تعدیل خواهد شد.

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز وزش باد غربی و جنوب‌غربی در استان قزوین موجب افزایش نسبی دما و ایجاد گرد و خاک محلی شد.

وی افزود: وزش باد در برخی مناطق استان شدت قابل توجهی داشت و از جنوب‌غرب استان تا شمال‌شرق ادامه پیدا کرد؛ همچنین وزش‌های لحظه‌ای شدید در معلم‌کلایه و شهرهای غربی استان از جمله آوج، آبگرم، تاکستان و کوهین گزارش شد.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: در ساعات عصر امروز نیز در شهر قزوین وزش باد داشتیم و برای فردا یکشنبه همین شرایط با شدت کمتر، به‌ویژه در مناطق غربی استان، پیش‌بینی می‌شود.

آخوندی با اشاره به تغییر شرایط جوی از بعدازظهر فردا گفت: از ساعات بعدازظهر یکشنبه جهت جریانات جوی کاملاً تغییر می‌کند و جریانات شمالی جایگزین جریانات غربی و جنوب‌غربی خواهند شد.

وی بیان کرد: وزش بادهای شمالی در راستای کانال بادی استان از بعدازظهر یکشنبه آغاز شده و برای روز دوشنبه نیز تداوم خواهد داشت که در پی آن هوای نسبتاً خنک‌تری در سطح استان حاکم می‌شود و دما تعدیل خواهد شد.

کارشناس هواشناسی قزوین درباره دمای امروز شهر قزوین نیز گفت: دمای هوای قزوین امروز با یک درجه افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۵ درجه سانتیگراد رسید.

کد مطلب 6951960

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