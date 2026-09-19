به گزارش خبرنگار مهر، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» عصر امروز شنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران انتظامی لرستان، با قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی ورزشکاران انتظامی و خانواده بزرگ پلیس، اظهار داشت: موفقیت کارکنان انتظامی در عرصه‌های مختلف ورزشی، بیانگر روحیه بالای تلاش، خودباوری، انضباط و پشتکار آنان است و این افتخارات موجب سربلندی مجموعه انتظامی و استان لرستان می‌شود.

وی با اشاره به درخشش چهار نفر از کارکنان ورزشکار فرماندهی انتظامی استان لرستان در مسابقات کشتی سراسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، افزود: «محمد حسنوند»، «امیرحسن هادی‌پور»، «سبحان دالوند» و «علیرضا گرزبر» با حضور موفق در این رقابت‌ها و کسب عناوین قهرمانی، شایستگی و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.

چهار کشتی‌گیر لرستانی راهی رقابت‌های جهانی پلیس شدند

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: این چهار ورزشکار با کسب جواز حضور در رقابت‌های جهانی پلیس‌های جهان در سال ۲۰۲۶، افتخار دیگری برای انتظامی استان لرستان رقم زدند.

هاشمی‌فر با تأکید بر اهمیت حضور کارکنان انتظامی در ورزش قهرمانی، گفت: حضور کارکنان انتظامی در عرصه ورزش قهرمانی، علاوه بر ارتقای آمادگی جسمانی و روحیه نشاط و شادابی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند نیروی انسانی پلیس است.

وی ابراز امیدواری کرد این ورزشکاران در رقابت‌های پیش‌رو نیز با تکیه بر توانمندی، اخلاق ورزشی و روحیه پهلوانی، برای استان لرستان و کشور افتخارآفرینی کنند.

تجلیل از قهرمان کاراته نونهالان کشور

فرمانده انتظامی استان لرستان همچنین از «حسنا میرانی»، فرزند سرگرد «علی میرانی» از کارکنان انتظامی استان لرستان، که در مسابقات قهرمانی کاراته کشور در رده سنی نونهالان موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی شده است، تقدیر کرد.

وی با تبریک این موفقیت به حسنا میرانی و خانواده وی، خاطرنشان کرد: موفقیت فرزندان کارکنان انتظامی در عرصه‌های ورزشی، موجب دلگرمی و افتخار مجموعه انتظامی است و نشان می‌دهد خانواده بزرگ پلیس در کنار خدمت به مردم و تأمین امنیت، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی نیز دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمندی است.

تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت ورزشکاران

هاشمی‌فر در پایان با قدردانی از خانواده‌های این ورزشکاران، تصریح کرد: دستیابی به قله‌های موفقیت در ورزش قهرمانی، حاصل تلاش، پشتکار و حمایت خانواده‌هاست.

وی ابراز امیدواری کرد شاهد تداوم این موفقیت‌ها و درخشش بیشتر ورزشکاران انتظامی و خانواده‌های آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

اهدای لوح تقدیر به ورزشکاران افتخارآفرین

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از ورزشکاران انتظامی و خانواده آنان به پاس افتخارآفرینی و کسب عناوین قهرمانی تجلیل شد.