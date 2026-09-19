واکنش ناتو به توافق دانمارک و گرینلند با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز شنبه در بیانیه ای از توافق دانمارک و گرینلند با آمریکا استقبال کرد.

سخنگوی ناتو در این خصوص اعلام کرد: ما از اعلام توافق حاصل‌ شده میان آمریکا، گرینلند و دانمارک استقبال می‌ کنیم. توافق میان ایالات متحده، گرینلند و دانمارک، امنیت و ثبات را در منطقه اطلس شمالی تقویت می‌کند!

این در حالیست که دانمارک و گرینلند پیشتر اعلام کردند که توافق جدید با آمریکا برای گسترش حضور نظامی این کشور در گرینلند، حاکمیت این جزیره را تضعیف نمی‌ کند. قرار است این توافق هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل امضا شود.

بر اساس توافقی که آمریکا، دانمارک و گرینلند به آن دست یافته‌اند، واشنگتن حضور نظامی قابل‌توجهی در گرینلند خواهد داشت و از ایجاد پایگاه یا حضور نظامی کشورهای رقیب در این جزیره جلوگیری خواهد شد.

با این حال، جزئیات اصلی توافق هنوز منتشر نشده است؛ از جمله میزان دقیق حضور نظامی آمریکا و اینکه آیا واشنگتن در زمینه سیاست خارجی یا منابع گرینلند اختیاراتی به دست خواهد آورد یا نه.