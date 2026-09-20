از مرام و معرفت در والیبال فاصله گرفتیم؛ پیاتزا کنار تیم ملی بماند

رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا گفت: به نظرم بازیکنان ما عملکرد خیلی خوبی داشتند. کل جامعه ورزشی ما میدانست که حریف اصلی ایران ژاپن است و باید این واقعیت را بپذیریم که نسل فعلی ما فعلا زورشان به ژاپن نمیرسد اما بچهها خیلی خوب بازی کردند و عملکرد خوبی داشتند. چند اشتباه فردی ریز باعث شد نتوانیم بعضی از ستها را بگیریم. کافی بود یک ست از ژاپن بگیریم، شاید روند بازی تغییر میکرد و چهبسا میتوانستیم مسابقه را به نفع خودمان تمام کنیم.
مربی والیبال ایران ادامه داد: به هر حال باید به بچهها هم حق بدهیم. ژاپن میزبان بود، شرایط خیلی خوبی دارد و در رنکینگ جهانی نیز جایگاه مناسبی دارد. از طرف دیگر، بازیکنان ژاپن در کشور خودشان بازی میکردند و شرایط بهتری نسبت به ما داشتند. شاید الان زور ما به ژاپن نرسد؛ آن هم به دلیل اعتماد به نفسی که ژاپنی ها دارند اما بازیکنان ما از نظر سنی جوانتر شدهاند و شک نکنید در سالهای آینده میتوانیم قهرمان آسیا شویم و هم میتوانیم به المپیک راه پیدا کنیم.
وی درباره شرایط ایران برای صعود به المپیک اظهار داشت: کار ما برای المپیک سخت شده است. قهرمانی جهان و رنکینگ، دو راهی هستند که پیش روی ما قرار دارند و باید در قهرمانی جهان عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم و روی سکو برویم یا بتوانیم جایگاه خود را در رنکینگ ارتقا دهیم.
صفایی در ادامه با اشاره به نوسان عملکرد تیم ملی والیبال گفت: ورزش همیشه دو رو دارد و والیبال هم همینطور است. بچههای ما در بعضی تورنمنتها خیلی خوب بازی میکنند و در بعضی مسابقات افتوخیز دارند. دلیلش این است که نسل تغییر کرده و بازیکنان جوانتر شدهاند و ما باید انرژی مثبت بدهیم و نباید از همین الان فکر کنیم که کارمان خیلی سخت شده است.
مربی والیبال تأکید کرد: به نظرم تیم ملی با انرژی مثبت، تمرینات خوب و برنامهریزی درست میتواند امیدوار باشد. امیدوارم فدراسیون والیبال و آقای پیاتزا برنامهریزی خوبی داشته باشند، اردوهای مناسبی برگزار کنند و بازیهای دوستانه خوبی برای تیم در نظر بگیرند.برای رسیدن به المپیک راه سختی داریم و امیدوارم بتوانیم از دو مرحلهای که برای صعود به المپیک پیش رو داریم، استفاده کنیم و در نهایت به المپیک صعود کنیم.
صفایی درباره صحبتهایی که پیرامون پایان قرارداد روبرتو پیاتزا با تیم ملی والیبال و احتمال تغییر سرمربی مطرح شده است، گفت: پیاتزا رزومه خیلی خوبی دارد و مربی بزرگی است. اگر یک مربی ایرانی با این تیم به مسابقات آسیایی میرفت و همین نتیجه را میگرفت و دوم میشد، قطعاً حرف و حدیثهای زیادی در جامعه والیبال به وجود میآمد و فدراسیون والیبال نیز تحت فشار قرار میگرفت.
وی افزود: باید دست به دست هم بدهیم تا یک نتیجه خوب بگیریم. در چنین شرایطی اگر مربی ایرانی بیاوریم، میگویند چرا مربی خارجی نیاوردید و وقتی مربی خارجی میآوریم، میگویند چرا مربی ایرانی نیاوردید. ما در ایران مربیهای خیلی خوبی داریم و قطعاً میتوانند سرمربی تیم ملی باشند، اما به نظر من با توجه به حواشی که در جامعه والیبال درباره مربیان به وجود میآید، حتی اگر بهترین مربیهای دنیا هم به ایران بیایند، باز این بحثها وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد:ما مربیهای ایرانی خیلی خوبی داریم اما به دلیل جلوگیری از برخی حواشی، قبول کردن تیم ملی برای یک مربی ایرانی ریسک بالایی دارد. با توجه به شرایط بهتر است آقای پیاتزا تا پایان مسیر انتخابی المپیک کنار تیم ملی باشد. او الان شناخت کافی از تیم ملی و بازیکنان دارد. اگر شخص دیگری بیاید، دوباره باید آزمون و خطا کنیم و ممکن است زمان را از دست بدهیم.
صفایی درباره شانس ایران برای قهرمانی در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: به نظرم تیم برای قهرمانی در بازیهای آسیایی ناگویا شرایط خوبی دارد؛ بازیکنان ما به تازگی از یک تورنمنت سنگین برگشتهاند. امیدوارم با یک ریکاوری خوب و روحیه مناسب عملکرد قابل قبولی داشته باشند. مطمئناً کادر فنی این کار را انجام خواهد داد. باید نتیجه مسابقات قهرمانی آسیا را از ذهن بچهها دور کنیم و فراموش کنند و در این مسابقات با تمام تمرکز و توان به میدان بروند. ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده والیبال باید به کادر فنی، فدراسیون والیبال و بازیکنان انرژی مثبت بدهیم تا بتوانند بهترین کیفیت را داشته باشند و در نهایت همه با هم کاری کنیم که تیم ملی به المپیک صعود کند.
صفایی در ادامه درباره فعالیت خود در لیگ برتر والیبال و اینکه پیش از این قرار بود با یک تیم قرارداد امضا کند، گفت: واقعیت این است که کل جامعه والیبال میدانند من حدود دو، دو ماه و نیم با یک تیم قرارداد داخلی بستم. قرارداد داخلی من موجود است. در آنجا بازیکنان را جذب کردم، رفتوآمد داشتیم و درگیر گرفتن سالن، تهیه لباس و سایر مسائل تیم بودیم، اما متأسفانه اتفاقاتی افتاد که باعث شد این همکاری ادامه پیدا نکند.
صفایی با انتقاد از آنچه رفتار غیرحرفهای و غیراخلاقی در این ماجرا عنوان کرد، اظهار داشت: ما در ورزشمان میگوییم ورزش پهلوانی، اما واقعیت این است که داریم کمی از پهلوانی، مرام و معرفت در والیبال فاصله میگیریم. من دوست دارم به جامعه مربیگری ایران یک نکته را بگویم. به عنوان کسی که تازه وارد عرصه مربیگری شدهام، معتقدم ما مربیهای بزرگی داریم، اما اگر بدانیم یک مربی با یک باشگاه قرارداد داخلی بسته و در حال بستن تیم و جذب بازیکن است، اینکه برویم از کانالهای مختلف تلاش کنیم خودمان جای آن مربی را بگیریم، کار بسیار بدی است و به نظر من ناجوانمردانه و دور از اخلاق ورزشی است.
صفایی ادامه داد: همه ما مربیان باید یاد بگیریم که در این زمینه الگوسازی کنیم. اگر یک مربی در جایی مشغول بستن تیم است، نباید برویم سراغ همان باشگاه و بگوییم فلانی آنجا تیم میبندد و بعد تلاش کنیم جای او را بگیریم. چرا باید از کانالهای مختلف استفاده کنیم و بگوییم چون من مربی تیم ملی هستم و تیم ندارم و از طرف یک شخصیت یا فرد خاص به یک باشگاه فشار بیاوریم که چون این مربی تیم ندارد، باید یک تیم به او بدهید؟ این رفتار درست نیست. من حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن تیم را بسته بودم و قراردادهای بازیکنان هم موجود است. جامعه والیبال هم میداند که من آنجا شاکله تیم را بسته بودم.
وی ادامه داد: حتی عکسهای من با بازیکنان در دفتر مدیرعامل باشگاه موجود است. بازیکنان برای قرارداد به دفتر آمده بودند و قراردادهای آنها بسته شده بود. پیشقراردادهای بازیکنان هنوز دست خود من است و اثر انگشت و امضای آنها نیز وجود دارد. بنابراین واقعاً از این موضوع خیلی ناراحت هستم، چون از نظر اخلاقمداری اتفاق خوبی نبود. البته ورزش حرفهای همین است. یک روز من مربی یک تیم هستم و روز دیگر ممکن است به جای دیگری بروم. در هر صورت، یکسری افراد در برخی باشگاهها هستند که شاید باعث ایجاد حاشیه شوند. باشگاههای بزرگ ایران باید دقت کنند چه افرادی را به عنوان سرپرست، مدیر تیم یا مربی انتخاب میکنند.
وی گفت: متأسفانه یکی دو باشگاه بزرگ ما دچار یکسری حواشی هستند که به نظر میرسد از طرف یک فرد ایجاد میشود. این موضوع برای من واقعاً عجیب بود. با این حال، این اتفاق برای من تجربه خوبی بود. همه این مسائل برای من درس است و کار خدا بدون حکمت نیست. شاید حکمتی در این اتفاق بوده که ارتباط من با آن تیم قطع شده است.
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