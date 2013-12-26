تدارکات گسترده برای بازگشت زوار از مرز مهران اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر حیدری صبح پنجشنبه در مرز مهران اظهار داشت: زائران عتبات عالیات این روزها بعد از شرکت در مراسم اربعین حسینی از طریق مرز مهران به کشورمان بازخواهند گشت.

حیدری افزود: پیش بینی می شود 300 هزار نفر از طریق مرز مهران به کشورمان وارد شوند.

وی ادامه داد: خدمات امدادی به زوار ارائه می شود خدمات امدادی به زوار در موضوع سلامت سنجی زوار و مراجعه زوار به پایگاه های هلال احمر داده می شود.

معاون امداد ونجات هلال احمر کشور ادامه داد: خدمات دیگری شامل خدمات در موضوع اسکان اضطراری و همچنین تغذیه اضطراری است.

وی ادامه داد: تدارکات گسترده و خودروهای امداد و نجات برای ارائه خدمات به زوار فراهم شده است.

حیدری اضافه کرد: 25 دستگاه آمبولانس، 13 دستگاه خودرو نجات، 9 دستگاه ست نجات با 250 نفر از امدادگران امداد ونجات وظیفه امداد رسانی را برعهده دارند.

معاون امداد ونجات هلال احمر کشور با اشاره به فعالیت ناوگان های حمل ونقل استان گفت: هماهنگی های با نقاط مختلف کشور جهت اعزام اتوبوس به مقصد مهران به عمل آمده است.