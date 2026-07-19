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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

اعزام ۵ تیم امدادی هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد راهی مرز مهران شد

اعزام ۵ تیم امدادی هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد راهی مرز مهران شد

یاسوج-سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج تیم عملیاتی به همراه ۲۵ نفر کادر درمان و پنج دستگاه خودروی امدادی به مرز مهران اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ رشیدی عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان اظهار کرد: از زمان ابلاغ دستورالعمل سازمان امداد و نجات، تمامی پایگاه‌های امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: عملیات کاپوتاژ خودروها و دریافت پلاک بین‌المللی برای ناوگان اعزامی به پایان رسیده و خودروهای امدادی امروز به مرز مهران اعزام شدند.

سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر استان با بیان اینکه در این مرحله پنج تیم عملیاتی اعزام می‌شوند، گفت: سه دستگاه آمبولانس، دو دستگاه تویوتا هایلوکس مجهز و ۲۵ نفر کادر درمان شامل پزشکان و پرستاران در این مأموریت حضور دارند.

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم سازمان امداد و نجات کشور، تمامی خودروهای امدادی از مرز مهران وارد عراق خواهند شد و پس از تقسیم‌بندی کشوری، در مسیرهای نجف، کربلا و سامرا مستقر می‌شوند.

کد مطلب 6892772

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