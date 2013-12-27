اعضای کادرفنی گسترش فولاد معرفی شدند/ اضافه شدن 2 مربی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار اعضای جدید کادرفنی این تیم را معرفی کرد که با توافق مسئولان باشگاه گسترش فولاد، بیژن طاهری مربی پیشین تیم‌های سپاهان اصفهان و مس کرمان و کوروش برمک مهاجم پیشین پرسپولیس به عنوان مربی به کادرفنی این تیم تبریزی اضافه شدند.

عبدالرزاق میراب سرپرست تیم فوتبال گسترش فولاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: سرمربی جدید تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با ادامه فعالیت داریوش اسفندیاری به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها و سعید آلوسی به عنوان مربی بدنساز این تیم موافقت کرد.

رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد پس از شکست خانگی این تیم برابر صبای قم در هفته بیستم لیگ برتر، از سمت خود استعفا کرد که این مساله با موافقیت مسئولان این باشگاه تبریزی قرار گرفت.

مدیران باشگاه گسترش فولاد پس از توافق با استعفای خطیبی، مهدی تارتار را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه برگزیدند.