تمرینات گسترش فولاد تعطیل شد/ استارت رسمی تارتار از شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز پس از تمرین صبح امروز به استراحت یک و دو روزه رفتند تا خود را برای شروع تمرینات با مهدی تارتار آماده کنند.

بازیکنان این تیم صبح امروز در سالن بدنسازی صدرا به تمرین با وزنه پرداختند و سپس با اجازه سرمربی به استراحت رفتند.

به گفته تارتار، تمرینات تیم گسترش فولاد فردا جمعه تعطیل است و قرار است بازیکنان بومی از شنبه و بازیکنان غیربومی از یکشنبه دور جدید تمرینات را آغاز کنند.

تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با 20 امتیاز از 20 بازی در رده یازدهم جدول لیگ برتر قرار دارد. این تیم در هفته بیست و یکم رقابتها در رشت به مصاف تیم داماش این شهر خواهد رفت.