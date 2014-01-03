به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران از هفته بیست و یکم لیگ سیزدهم در حالی در ورزشگاه آزادی برگزار شد که استقبال تماشاگران از این دیدار با توجه به کاهش قیمت بلیط، نسبت به بازی های گذشته بهتر بود و تا پایان نیمه نخست چیزی حدود 10 هزار نفر برای دیدن این بازی به ورزشگاه آمده بودند البته با توجه به این ارزانی اکثر تماشاگران همچون گذشته در قسمت روبروی جایگاه ورزشگاه آزادی مستقر شدند. این دیدار در نیمه نخست حواشی دیگری نیز داشت که در زیر از نظر می گذرانید:

- از سوی هواداران پرسپولیس علی دایی و یحیی گل محمدی مورد تشویق قرار گرفتند به طوری که گل محمدی به محض ورود به ورزشگاه به شدت از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت و پرسپولیسی ها با شعار یحیی امپراطور وی را مورد خطاب قرار دادند.

- مهرداد کفشگری، نیلسون، میثم حسینی، حمید علی عسگر و سید جلال حسینی به سمت گل محمدی رفتند و ضمن خوش و بش با او برای حضور در زمین از وی رخصت گرفتند. در مقابل نیز احمد آل نعمه، وریا غفوری، کمال کامیابی نیا و مرتضی پور علی گنجی نیز از علی دایی رخصت حضور در میدان را گرفتند.

- علی دایی به سمت نیمکت نفت تهران رفت و ضمن دادن گل به گل محمدی با او روبوسی کرد. سپس سرمربی دو تیم مقابل دوربین عکاسان عکس یادگاری گرفتند.

- هواداران پرسپولیس چند بار نیلسون را تشویق کردند.

- افشین پیروانی، مارکار آقاجانیان، پنجعلی و محرمی تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

- هواداران پرسپولیس با توجه به صحبت های روز گذشته علی دایی در نشست خبری پیش از بازی علیه برنامه90 و در مقاطع زمانی از بازی علیه فردوسی پور شعار دادند.

- پس از به صدا در آمدن سوت پایان نیمه نخست توسط فغانی، هواداران پرسپولیس به شدت علی دایی را تشویق و بازیکنان نفت را هو کردند.

- در صحنه ای که رضا حقیقی توپ را درون محوطه جریمه خودی لو داده بود با واکنش نیلسون مواجه شد اما حقیقی در اقدامی نامناسب با نشان دادن علامت سکوت به این دروازه بان اعتراض کرد و از او خواست سکوت کند.