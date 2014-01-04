پنج تیم در اندیشه صدرنشینی هستند/ دربی تهران برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا با برگزاری 11 دیدار پیگیری می‌شود که در گروه "الف" دیدار بالانشینان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این روز پدیده مشهد صدرنشین با نساجی مازندران روبرو می‌شود و دو تیم صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان هم دیگر بازی حساس این روز را برگزار می‌کنند.

پدیده که هفته پیش صدرنشینی را با پیروزی برابر گل‌گهر سیرجان بدست آورد، در این هفته اگر نتواند در خانه برابر نساجی مازندران به پیروزی دست یابد، جایگاهش در بالای جدول متزلزل می‌شود. در این روز صنعت نفت هم در آبادان میزبان گل‌گهر سیرجان است که تیم میزبان در صورت پیروزی در این بازی حداقل تا رده دوم صعود می‌کند اما گل‌گهر اگر صنعت نفت را شکست دهد، در صورتیکه پدیده در خانه امتیاز از دست بدهد، به صدر جدول صعود خواهد کرد.

در این گروه که تفاوت امتیاز بین تیم‌های صدر و قعر تنها 11 امتیاز است، نتایج اکثر دیدارهای این هفته می‌توانند تغییرات بسیاری را در جدول رده‌بندی ایجاد کند و حتی فولادیزد قعرنشین هم اگر بتواند در خانه سیاه جامگان را شکست دهد، دو پله صعود خواهد کرد.

برنامه دیدارهای گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

یگشنبه - 15/10/92

* شهرداری بندرعباس - گیتی پسند

* الوند همدان - استقلال اهواز

* فولاد یزد - سیاه جامگان

* شهرداری یاسوج - نیروی زمینی

* پدیده مشهد - نساجی مازندران

* صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- پدیده مشهد 21 امتیاز

2- گل‌گهر سیرجان 19 امتیاز - تفاضل گل 7+

3- صنعت نفت آبادان 19 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- گیتی پسند اصفهان 17 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- نساجی مازندران 17 امتیاز - تفاضل گل 1+

---------------------------------------

12- گهر دورود 11 امتیاز

13- فولاد یزد 10 امتیاز

در گروه "ب" هم دیدار بسیار حساسی بین ایرانجوان بوشهر و نفت و گاز گچساران، تیم‌های اول و دوم جدول در گچساران برگزار می‌شود که برنده این بازی می‌تواند صدرنشین باشد. تساوی این بازی هم به نفع سایر مدعیان است که فرصت رسیدن به صدر را بدست می‌آورند.

دیدار تیم‌های فوتبال پارسه و پیکان هم یک دربی جالب در این گروه است زیرا پارسه برای حفظ رده سوم و یا ارتقای آن نیاز به پیروزی دارد و پنپیکان هم برای رسیدن به جمع مدعیان، محکوم به کسب 3 امتیاز در این مسابقه است. بازی تیم‌های نفت مسجد سلیمان - پاس همدان و البدر بندرکنگ - مس رفسنجان هم جذابیت‌های خاص خودش را خواهد داشت.

برنامه دیدارهای گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

یکشنبه - 15/10/92

* البدر بندرکنگ - مس رفسنجان

* نفت و گاز گچساران - ایرانجوان بوشهر

* سایپا شمال - راهیان کرمانشاه

* پارسه تهران - پیکان تهران

* نفت مسجد سلیمان - پاس همدان

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- ایرانجوان بوشهر 21 امتیاز

2- نفت و گاز گچساران 20 امتیاز

3- پارسه تهران 18 امتیاز

4- نفت مسجد سلیمان 17 امتیاز

5- مس رفسنجان 16 امتیاز

----------------------------------

12- البدر بندرکنگ 13 امتیاز (کسر 6 امتیاز)

13- سایپا شمال 7 امتیاز