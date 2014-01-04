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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

لباف خانيكي:

حفاظت از ميراث فرهنگي مقوله ای بنيادين است

حفاظت از ميراث فرهنگي مقوله ای بنيادين است

مشهد - خبرگزاري مهر: مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: حفاظت از ميراث كهن فرهنگي يك مقوله بنيادين محسوب مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلي لباف خانيكي صبح شنبه در نشستي در خصوص رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي اظهار كرد: در سالهاي اخير مسئله حفاظت از ميراث فرهنگي به خاطر عدم آگاهي و شناخت كافي مديران و مردم اين مسئه دچار مشكل فراواني شده است.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: بايد كارشناسان اين حوزه بدانند كه هر گونه آسيب و تخريب به حوزه ميراث فرهنگي مخدوس كردن هويت يك ملت را در بردارد.

لباف خانيكي تصريح كرد: متاسفانه ميراث فرهنگي كه بعضي از موارد آن عمري چند هزار ساله دارند مورد تخريب قرار مي گيرند و به جاي آن آپارتمان، بزرگراه مي سازند.

وي گفت: حفظ آثار تاريخي در واقع حفظ مصالح ملي و امنيت كشور است كه بايد با آگاهي نسبت به اين موضوع در حفظ آثار تاريخي و باستاني كوشا باشيم.

 مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي بيان كرد: مادر حوزه حفظ ميراث فرهنگي خلا قانوني كمتر داريم ولي آنچه گاه مشكلات ايجاد مي كند عدم آگاهي دستگاههاي مرتبط در خصوص فلسفه دفاع از ميراث و اموال فرهنگي كشور است.

لباف خانيكي افزود: بايد بدانيم هر قطعه و شيء تاريخي كه از كشور توسط قاچاقچيان اشيا ء عتيقه به حراج گزارده ميشود حراج آبرو و حيثيت ايران و ايراني است.

وي افزود: اين امر نشان دهنده اين است كه در حفظ هويت فرهنگي خود ناتوان و نا آگاه بوده ايم و اين در حالي است كه در خارج از اين مرزها ممكن است حتي يك قطعه سفال باتبليغ و سر و صدا و چاپ بروشور و... با قيمتهاي گزاف خريد و فروش شود.

 

کد مطلب 2207389

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