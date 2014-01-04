حفاظت از ميراث فرهنگي مقوله ای بنيادين است

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلي لباف خانيكي صبح شنبه در نشستي در خصوص رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي اظهار كرد: در سالهاي اخير مسئله حفاظت از ميراث فرهنگي به خاطر عدم آگاهي و شناخت كافي مديران و مردم اين مسئه دچار مشكل فراواني شده است.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: بايد كارشناسان اين حوزه بدانند كه هر گونه آسيب و تخريب به حوزه ميراث فرهنگي مخدوس كردن هويت يك ملت را در بردارد.

لباف خانيكي تصريح كرد: متاسفانه ميراث فرهنگي كه بعضي از موارد آن عمري چند هزار ساله دارند مورد تخريب قرار مي گيرند و به جاي آن آپارتمان، بزرگراه مي سازند.

وي گفت: حفظ آثار تاريخي در واقع حفظ مصالح ملي و امنيت كشور است كه بايد با آگاهي نسبت به اين موضوع در حفظ آثار تاريخي و باستاني كوشا باشيم.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي بيان كرد: مادر حوزه حفظ ميراث فرهنگي خلا قانوني كمتر داريم ولي آنچه گاه مشكلات ايجاد مي كند عدم آگاهي دستگاههاي مرتبط در خصوص فلسفه دفاع از ميراث و اموال فرهنگي كشور است.

لباف خانيكي افزود: بايد بدانيم هر قطعه و شيء تاريخي كه از كشور توسط قاچاقچيان اشيا ء عتيقه به حراج گزارده ميشود حراج آبرو و حيثيت ايران و ايراني است.

وي افزود: اين امر نشان دهنده اين است كه در حفظ هويت فرهنگي خود ناتوان و نا آگاه بوده ايم و اين در حالي است كه در خارج از اين مرزها ممكن است حتي يك قطعه سفال باتبليغ و سر و صدا و چاپ بروشور و... با قيمتهاي گزاف خريد و فروش شود.