به گزارش خبرنگار مهر، حمید زینیزاده در خصوص آخرین وضعیت حضور مجید جلالی در این تیم خاطرنشان کرد: روز گذشته جلسه کوتاهی را با آقای جلالی برگزار کردیم ولی همه چیز به جلسه هیات مدیره موکول شده است که فردا تشکیل میشود. البته اگر نیاز باشد بعد از بازی امروز مقابل فجرسپاسی با جلالی جلسه دیگری برگزار خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا علی کریمی گزینه مربیگری این تیم است، گفت: فعلا گزینهای نداریم چرا که جلالی سرمربی تیم است ولی اگر برای ادامه همکاری با وی به توافق نرسیم گزینهها را اعلام خواهیم کرد. بعید است کریمی امسال به عنوان مربی مورد نظر ما قرار گیرد چرا که در داخل میدان به وی احتیاج داریم با این حال کریمی میتواند یکی از بهترین مربیان فوتبال ایران شود.
زینیزاده در خصوص اینکه گفته بوده باخت و تساوی باید برای تیم هایی باشد که دو میلیارد تومان هزینه کردهاند نه تراکتورسازی که 15 میلیارد تومان هزینه کرده است، یادآور شد: من در پاسخ به حرفهای فردوسیپور این حرفها را مطرح کردم. ما تمام فاکتورهای برد را آماده کردهایم و برای همین باید تعداد تساوی و باختهای ما کمتر از دیگر تیمها باشد.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اضافه کرد: دستمزد بازیکنان و کادر فنی را به صورت پول پرداخت کردهایم و به آنها چک ندادهایم. ما هدفگذاری مان قهرمان شدن است در غیر اینصورت نمیتوانیم به نتیجه گرفتن فکر کنیم.
وی که با شبکه خبر تلویزیون گفتگو میکرد در پاسخ به این سوال که آیا از هواداران خود هم در این باره نظرسنجی کردهاید، عنوان کرد: بحث هواداران سر جای خود ولی ما عملکرد سرمربی تیم را مورد ارزیابی کارشناسی قرار دادهایم. فعلا که جدایی جلالی قطعی نیست ولی شش بازی در لیگ قهرمانان آسیا، چهار مسابقه در جام حذفی و 9 مسابقه لیگ برتر پیش روی ما قرار دارد و باید بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.
نظر شما