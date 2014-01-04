به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، از ساعت 14:30 امروز شنبه دو دیدار برگزار شد. در یکی از این مسابقات تیم تراکتورسازی تبریز در خانه خود میزبان تیم فجر سپاسی بود که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید. این در حالی است که حمید جوکار در دقیقه 52 از تیم فجر اخراج شد و این تیم 10 نفره به بازی ادامه داد.

مجید جلالی سرمربی تیم تراکتورسازی به خاطر مشکلاتی که بین او و باشگاه ایجاد شده بود، پیش از این عنوان کرده بود که این آخرین مسابقه‌ای است که در تیم تراکتورسازی حضور دارد و به این ترتیب وی تبریز را با این تساوی ترک خواهد کرد تا قصه های پردردسر وی در این تیم پرطرفدار با شیرینی به پایان نرسد.

در دیگر بازی این هفته تیم مس در کرمان میزبان تیم سایپا بود که این مسابقه با نتیجه 2 بر 2 به اتمام رسید.

نتیجه بازی‌ها و اسامی گلزنان به شرح زیر است:

* مس کرمان 2 - سایپا 2

گل: کاوه رضایی (دقیقه یک) و علی زینالی (دقیقه 23) برای سایپا و هادی تامینی (دقیقه 45) و ادینهو (دقیقه 53) برای مس

* تراکتورسازی تبریز صفر - فجر سپاسی صفر