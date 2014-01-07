به گزارش خبرنگار مهر، مهلت 72 ساعته‌ای که کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک جهت بررسی وضعیت و صلاحیت کاندیداها داشت، امروز به پایان می‌رسد. طبق صحبت‌های مطرح شده نظر این کمیته در رابطه با بررسی‌های صورت گرفته در اختیار هیات اجرایی قرار خواهد گرفت.

البته طبق آئین‌نامه اجرایی کمیته ملی المپیک و طبق آنچه در بند 9 - ب بخش اول (شرح وظایف کمیته نظارت بر انتخابات) آمده، این کمیته موظف است تا رد صلاحیت کاندیداهای تائید نشده را با ذکر دلیل به و به صورت محرمانه به شخص کاندیدا اطلاع دهد.

همچنین کاندیداهایی که صلاحیت آنها تائید نشده می‌توانند حداکثر تا 24 ساعت پس از زمان ابلاغ کتبی نسبت به اعتراض و ارائه آن به دبیرخانه کمیته اقدام کنند. ضمن اینکه این کمیته هم باید طبق بند 10 - ب بخش اول آئین‌نامه بررسی اولیه اعتراض داوطلبین رد صلاحیت شده جهت طرح و رسیدگی در هیئت اجرایی و پاسخگویی به موارد مورد اعتراض را بر عهده دارد.

این در حالی است که اعلام شده برخی کاندیداها برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک رد صلاحیت شده‎اند.