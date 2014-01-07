به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی، رئیس پیشین فدراسیون وزنه‌برداری که در حال حاضر دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیاست یکی از کاندیداهای شرکت در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک به حساب می‌آید. وی برای حضور در انتخابات دو پست ریاست و دبیرکلی کاندیدا شده است.

این در حالی است که در رابطه با علی مرادی این شبهه ایجاد شده بود که وی بازنشسته است و با توجه به تاکید سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور بازنشسته‌ها (فاقد مجوز هیئت وزیران و مستثنی شدگان قانونی) اجازه شرکت در انتخابات را ندارد.

در همین رابطه اما به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از طرف علی مرادی، صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه‌ای بازنشسته نبودن وی را اعلام کرد.

صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه امروز سه شنبه خود خطاب به شخص علی مرادی آورده است: "طبق اطلاعات رایانه‎‌ای سیستم بازنشستگان این سازمان، گواهی می‌شود تا این تاریخ جزو بازنشستگان حقوق بگیر این صندوق نمی‌باشید و بازنشسته حقوق‎بگیر این صندوق محسوب نمی‌شوید".

علی مرادی عصر امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور نامه مربوطه را به مسئولان این سازمان ارائه کرد تا مجوز حضور در انتخابات را دریافت کند.

یک نسخه از نامه صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر بازنشسته نبودن علی مرادی در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار داده شده است.