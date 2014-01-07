صنايع دستي كردستان ظرفيت لازم براي تبديل شدن به خوشه صنعتي را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي باغبانيان صبح امروز در جريان برگزاري نشست مشترك با مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان اظهار داشت: صنايع دستي در استان كردستان ظرفيت هاي لازم براي تبديل شدن به يك خوشه صنعتي را در اختيار دارد و به همين دليل بايد در اين راستا از ظرفيت هاي اين بخش به شكل بهتري بهره برداري كرد.

وي گفت: ايجاد يك خوشه صنعتي در زمينه صنايع دستي مي تواند فرصت هاي بهتري را براي حمايت از اين حوزه فراهم كند و در همين راستا اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان آمادگي دارد تا كمك هاي لازم را در اين زمينه ارائه كند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان كردستان در بخش ديگري از سخنان خود افزود: بايد از صنايع دستی حمايت هاي همه جانبه صورت گيرد چرا كه صنايع دستي مي تواند جاي نفت را در صادارات كشور بگيرد ولي به دليل عدم توجه و يا بي توجهي به آن مورد بي مهري قرار گرفته است و به همين دليل ميزان حمايت هاي كنوني به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي فعالان اين عرصه نيست.

معاون مدير كل دفتر امور اقتصادي استانداری كردستان نيز در اين جلسه گفت: متاسفانه استان كردستان سومين استان كشور از نظر بيكاري است و با توجه به اینکه سطح علمي در حال افزايش است در زمينه هاي فني و خدماتي وضعيت استان مطلوب نيست ولي با توجه به ظرفيت هاي كردستان در حوزه صنايع دستي مي توان در صورت داشتن برنامه ريزي مناسب بخشي از مشكلات حوزه اشتغال و بيكاري را به صورت ويژه حل كرد.

در اين نشست كه معاونان مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان نيز حضور داشتند هر كدام به ارائه نظرات خود در اين بخش پرداخته و در پايان مقرر شد كه با تعامل و همكاري بين اين دو اداره كل زمينه براي حمايت هاي بهتر از صنايع دستي در اين استان فراهم شود.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان نيز در ابتداي اين نشست گزارشي از وضعيت صنايع دستي اين استان را ارائه كرد و خواستار همكاري ساير ادارات و سازمان هاي دولتي در راستاي حمايت از صنايع دستي شد.