ستاره مصر جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست می دهد؟

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «elwatannews» مصر، امام عاشور هافبک تیم فوتبال باشگاه الاهلی، در معرض خطر غیبت در تیم ملی مصر برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد، به شرطی که به صورت مستمر در بازی‌های باشگاهش به میدان نرود. این موضوع به ویژه با توجه به وضعیت کنونی او در باشگاه و دریافت جریمه مالی، انجام تمرینات انفرادی و تعلیق در صورت عدم رعایت تصمیمات باشگاه، اهمیت پیدا می‌کند.

حسام حسن تأکید کرده است که امام عاشور یکی از عناصر اصلی تیم ملی مصر است، اما کادر فنی تیم ملی هر بازیکنی را که از بازی‌های رسمی باشگاهش دور باشد، در لیست تیم ملی قرار نخواهد داد. هدف کادر فنی حضور بازیکنان قدرتمند و آماده برای ارائه نمایشی قوی در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

تصمیم حسام حسن سرنوشت حضور یا غیبت امام عاشور در تیم ملی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶ را مشخص خواهد کرد. در صورتی که بازیکن همچنان از بازی‌های باشگاه خود دور باشد یا تا پایان فصل تعلیق شود، احتمال حضور او در فهرست تیم ملی بسیار کم خواهد بود.

اما اگر امام عاشور بتواند به طور طبیعی در ترکیب باشگاه الاهلی حضور پیدا کند و همانند عملکرد قوی‌اش در جام ملت‌های آفریقا، به خوبی بازی کند، حضور او در فهرست تیم ملی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی خواهد بود.

تیم ملی مصر در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند همگروه است.