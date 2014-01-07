اردشیر دادرس امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی و تجاری از شب گذشته افت فشار و یا قطعی گاز در جایگاه‌های CNG اکثر استان‌های کشور به وجود آمده است، گفت: از این رو هم اکنون گاز جایگاه‌های CNG در برخی از استان‌ها همچون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، تهران و البرز با افت شدید و یا قطعی روبرو شده است.



رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور با اعلام اینکه در سطح استان تهران و البرز فشار گاز ورودی به جایگاه های CNG از 220 بار استاندارد به کمتر از 170 بار کاهش یافته است، تصریح کرد: در برخی از نقاط استان البرز و جایگاه های شهرهای حاشیه ای تهران افت فشار و حتی قطعی موقت گاز منجر به شکل گیری صف های طولانی پیش روی جایگاه‌ها شده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پیش از قطعی و افت فشار گاز جایگاه ها به طر متوسط روزانه 21 تا 19 میلیون مترمکعب CNG به ناوگان خودروهای دوگانه سوز کشور عرضه می شد، اظهار داشت: با این وجود در طول چند روز اخیر حجم عرضه گاز در جایگاه های CNG به 12 تا 14 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.



وی با اعلام اینکه قطعا کاهش عرضه CNG منجر به افزایش مصرف بنزین خواهد شد، تاکید کرد: علاوه بر این قطعی و تعطیلی جایگاه های CNG هزینه هایی را به سرمایه گذاران بخش خصوصی این جایگاه ها تحمیل می کند.



هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد هم امروز از قطع گاز جایگاه های CNG این استان از شب گذشته تاکنون و افت فشار گاز در برخی از نقاط این استان خبر داده است.



آمارهای رسمی منتشر شده از سوی شرکت ملی گاز ایران حاکی از آن است که در طول 24 ساعت گذشته تاکنون متوسط مصرف گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی و تجاری به 483 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.



در همین حال مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز، گفته است: اگر رویه مصرف گاز به این صورت ادامه داشته باشد، افت فشار در بخش‌های مختلف کشور بروز خواهد کرد.



به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی گاز استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، مازندران و اردبیل که در انتهای خطوط لوله گازرسانی سراسری قرار دارند بیشترین احتمال افت فشار را دارند.



وی، افزود: اگر مصرف در بخش خانگی ادامه یابد شرکت گاز مجبور به محدود کردن گازرسانی به صنایعی همچون پتروشیمی‌ها، صنایع کوچک و حتی جایگاه‌های CNG می‌شود.