"نگین" به جای نیل سایمون به تالار حافظ می رود/خوانش"عاقبت عشاق سینه چاک" در کافه

بهاره مشیری کارگردان این نمایشنامه خوانی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود نمایشنامه "عاقبت عشاق سینه چاک" نوشته نیل سایمون 21 دی ماه در تالار حافظ نمایشنامه خوانی شود اما به دلیل برخی مسائل نمایشنامه " نگین" نوشته حمید امجد جایگزین این متن نمایشی خواهد شد. همچنین قرار است " عاقبت عشاق سینه چاک" جمعه 20 دی ماه در کافه آوانسن واقع در سینما بولوار خوانش شود.

وی ادامه داد: نمایشنامه " نگین" یکی از آثار جذاب حمید امجد است که به مسائل زنان می پردازد. این اثر تصویر درد کشیده زنانی است که در پس رنجهایشان مغموم و بی پناه رها می شوند. در این نمایشنامه زن در محاصره بایدها و نبایدهای عوامانه و ستیزه جویانه به دنبال مفری است که نمی یابد و سایه ها همچنان او را دنبال می کنند. داستان زندگی نگین تلخ و تراژیک است و این تراژدی را پایانی نیست.

مشیری متذکر شد: رابعه اسکویی، شایسته ایرانی، حمید کاشانی دوست و رامسین کبریتی بازیگران این نمایشنامه خوانی هستند. همچنین ویدا جوان بازیگر سریال های تلویزیونی "زمانه " و "پژمان" نقش نگین را خوانش خواهد کرد. نمایشنامه خوانی "عاقبت عشاق سینه چاک" نیز با همان گروه بازیگران قبلی در کافه آوانسن خوانش خواهد شد.

دیگر عوامل نمایشنامه خوانی " نگین" عبارتند از: طراح پوستر: مهدی نعمتی، دستیاران کارگردان :علیرضا فولاد شکن، سحر اسماعیل لو و نسیم بهادری. نمایشنامه " نگین" شنبه 21 آذرماه ساعت 18 در تالار حافظ خوانش خواهد شد.

همچنین اجرای نمایشنامه خوانی " عاقبت عشاق سینه چاک" با ترجمه شهرام زرگر و بازی رامین پرچمی، رابعه اسکویی، شایسته ایرانی، بهاره مشیری جمعه 20 دی ماه در کافه آوانسن واقع در سینما بولوار در بولوار کشاورز خواهد بود. دیگر عوامل این نمایشنامه خوانی عبارتند از صحنه‌خوان: نسیم بهادری، عکاس و طراح: احسان نقابت، دستیاران کارگردان: علیرضا فولادشکن و سحر اسماعیلی.

بهاره مشیری نیمه آذرماه نمایشنامه "ماه در آب" نوشته محمد یعقوبی را با همکاری بنیاد خیریه یاران برکت مهر و به نفع زلزله زدگان در فرهنگسرای اندیشه نمایشنامه‌خوانی کرده بود. "مرغ دریایی من یا چخوف ساد"، "شهادت خوانی قدم شاد مطرب در تهران"، "ترانه های قدیمی"، "خرده جنایتهای زن و شوهری" از آثاری هستند که مشیری به عنوان بازیگر در آنها حضور داشته است.