به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب سی ودومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر چهار نمایش دیگر را برای حضور در بخش جشنواره جشنواره ها معرفی کرد.

نمایش "بی چیز" به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر و نمایش "مضحکه دزدها" به کارگردانی هادی عامل هاشمی، نمایش "مم وزین" به کارگردانی تینو صالحی و نمایش "فورتی" به کارگردانی احسان شایان فرد در بخش جشنواره جشنواره ها حضور خواهند داشت.

به این ترتیب نمایش های "مم و زین"، "مضحکه دزدها"و "مجلس انتقام جویی برادرزاده...." از بین نمایش های معرفی شده از سوی دبیر شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی در جشنواره سی و دوم تئاتر فجر اجرا می شوند، تا مجموعه نمایش های این بخش به 16 اثر برسد.

نمایش "بی چیز" نیز از بین نمایش های برگزیده جشنواره بیستم تئاتر کودک و نوجوان، توسط هیات انتخاب سی و دومین جشنواره بین المللی فجر در این بخش پذیرفته شده است.

نمایش "فورتی" نیز یکی از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره بین المللی دانشگاهی ایران به شمار می رود.

پیش از این حضور 12 نمایش از جشنواره تئاتر ماه، تئاتر دانشگاهی، تئاتر مقاومت، مهر کاشان، تئاتر تک نفره و نمایش های آیینی سنتی برای حضور در بخش جشنواره جشنواره ها قطعی شده بودند.

سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 24 دی تا 12 بهمن در تهران و دیگر استان های کشور برگزار می شود.

