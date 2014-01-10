اقرار دشمن به ناتواني و پذيرش توانايي ملت ايران مهم ترين دستاورد توافق ژنو است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلاي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبري در جمع مردم و روحانيان قم پيرامون مسئله هسته اي ايران، اظهار كرد: مقام معظم رهبري در اين ديدار بار ديگر به دشمنان نهيب زدند كه مراقب رفتارهاي خود باشند چرا كه آنها نمي توانند قلدرمآبانه و از موضع بالا با ملت ايران صحبت كنند.

وي افزود: در حالي كه آمريكا خود بزرگترين ناقض حقوق بشر و عامل و آمر بسياري از جنايت ها در دنيا است، نمي تواند با اين همه جنايت از حقوق بشر دم زند و براي ديگر كشورهاي دنيا با دست آويز حقوق بشر زورگويي و قلدري كند.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي اضافه كرد: رهبر انقلاب در اين ديدار به مردم و مسئولان هم توصيه كردند كه مواظب رفتارهاي فريب كارانه و روباه صفت دشمنان باشند چرا كه اين دشمنان در ظاهر لبخند زده اما از پشت خنجر مي زنند.

وي با اشاره به فرموده مقام معظم رهبري در مورد توافقنامه هسته اي ژنو، اظهار كرد: در توافقنامه هسته اي اخير، رو شدن باطن آمريكا در مورد ايران دستاورد بزرگي بود كه حاصل شد.

حجت الاسلام يعقوبي اضافه كرد: در سال هاي اخير همواره برخي خوش خيال ها در داخل و خارج از كشور مي گفتند كه چرا نبايد با آمريكا رابطه داشته باشيم اما توافقنامه هسته اي اخير و اظهارات رييس جمهور آمريكا در مورد ايران نشان داد كه آمريكا با اعتلاي ايران و ايراني مشكل دارد.

رييس شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي اظهار داشت: اما با اين وجود اقرار دشمن به ناتواني و پذيرش توانايي هاي ملت ايران در عرصه هاي مختلف مهم ترين دستاورد توافقنامه ژنو محسوب مي شود.

به گفته وي در ادامه اين مذاكرات نيز مي بايد با استفاده بيشتر از اصول فني از كارشناسان و متخصصان بيشتري در جريان مذاكرات استفاده كنيم تا مبادا فريب خورده و در برابر دشمنان كوتاه بياييم.

شيعه و سني در برابر تكفيري ها صف واحدي تشكيل دهند

خطيب نماز جمعه بجنورد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرا رسيدن هفته وحدت از همه مسلمانان خواست تا براي برگزاري جشن بزرگ ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) آماده باشند.

حجت الاسلام يعقوبي اظهار داشت: پيروان شيعه و سني مي بايد در مقابل تفرقه افكنان و نيز تكفيري ها و وهابي هاي تروريست، صف واحدي تشكيل دهند و نگذارند آنها به اسم اسلام، آبروي مسلمانان را ببرند.

به گفته وي اين تروريست ها در سوريه نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و به همين دليل نيز اكنون رو به بمب گذاري و اقدامات تروريستي در عراق و لبنان آورده اند.

رييس شوراي استاني حوزه هاي علميه خراسان شمالي با اشاره به فعاليت گروه تروريستي داعش (دولت اسلامي شام و عارق) افزود: اين گروه تروريستي مي خواهد به خيال خام خود در منطقه عراق و شام دولت اسلامي راه اندازي كند تا جلوي نفوذ مكتب اصيل تشيع در منطقه گرفته شود.

حجت الاسلام يعقوبي تصريح كرد: البته دولت عراق ضرب شصت خوبي به اين تروريست ها نشان داد و اكنون به گونه اي شده كه اين گروه هاي تروريستي با يكديگر درگير شده و شروع به كشتار نيروهاي مقابل كرده اند.

به گفته وي اين تكفيري ها از جانب عربستان حمايت مالي مي شوند اما عربستان بايد سرعقل بيايد چرا كه اين تروريست ها به زودي سراغ اين كشور هم آمده و فعاليت هاي تروريستي خود را در خاك عربستان ادامه مي دهند.