حسن حسین زاده یکی از مسئولان کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه صبح امروز شنبه تیم‌های بدهکار فوتسال با علی کفاشیان اظهار داشت: به دلیل شرایط جوی نامناسب در اکثر شهرها، تعدادی از مدیران باشگاه‌ها موفق نشدند به جلسه صبح امروز برسند با این حال سایر مدیران نقطه نظرات خود را با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در میان گذاشتند و در نهایت همه چیز ختم به خیر شد!

وی تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد تا هفت تیم بدهکار، مبلغ بدهی خود را (30 میلیون تومان) به صورت قسط بندی تا انتهای فصل به حساب کمیته فوتسال واریز کنند. به این ترتیب بازی‌های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال بدون هیچ مشکلی برگزار خواهد شد.

کمیته فوتسال هفته گذشته اعلام کرده بود با توجه به اینکه باشگاه‌های شهید منصوری قرچک، فرش آرا مشهد، میثاق تهران، راه ساری، گیتی پسند اصفهان، هلال احمر تبریز و زمزم اصفهان اقدامی در خصوص پرداخت بدهی‌های خود نکرده اند، در اجرای مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال، مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر برای تیم های فوق در تاریخ 23/10/92 برگزار نمی‌شود.