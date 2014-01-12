به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های ۵ دقیقه‌ای را بدون اینکه به مقدمات طولانی، وسایل پر هزینه و یا توضیحات خسته کننده نیازی باشد، می‌توان انجام داد. این بازی‌ها برای گذراندن اوقات فراغت و پیشگیری قطعی از یکنواختی و کسالت، بسیار مفید است.

در کتاب «250 بازی ۵ دقیقه‌ای با بچه‌ها در خانه و مهد و مدرسه»، همان قدر که اشتیاق ذاتی کودکان به جنب و جوش در نظر گرفته می‌شود، به نیاز آنها برای داشتن فرصت‌هایی که بتوانند با آرامش فکر کنند، هم توجه می‌شود..

پترا راین‌هارد در این مجموعه، هم به گردآوری بازی‌هایی پرداخته شده که دقت، تمرکز و قدرت بیان بچه‌ها را افزایش می‌دهد و هم بازی‌هایی که مهارت، تعاون و همکاری آنها با بچه‌های دیسگر و بزرگ‌ترهارا بهبود می‌بخشد.

بچه‌ها با خواندن این کتاب یاد می‌گیرند دسته جمعی بازی کنند و از آن لذت ببرند و این چیزی است که کودکان امروز کم و بیش فراموش کرده‌اند.

راین‌هارد، گردآورنده مجموعه بازی‌های 5 دقیقه‌ای درباره رده بندی سنی این بازی‌ها آورده است: این رده‌بندی براساس تجربه شخصی من است که از شرکت کردن در بازی‌های گروهی بچه‌ها یا از بازی با تنها دخترم به‌دست آمده است. ولی از آنجایی که بچه‌های هم سن و سال، در روند رشد خود تفاوت‌‎های چشمگیری را نشان می‌دهند، رعایت این رده‌بندی الزامی نیست.

«بشقاب گردان، بالش بازی، بازی گرگ و گوسفند، روباه در لانه مرغ‌ها، مواظب باش گرگ تو را نگیرد، خرس دارد می‌چرخد و...» از جمله بازی‌هایی است که در این کتاب آمده. گردآورنده هر بازی را توضیح داده و وسایل مورد نیاز برای انجام آن را هم آورده است.

برای مثال در توضیح بازی «بشقاب گردان» آمده: «همه بچه‌ها به جز یک نفر دور دایره‌ای به قطر تقریبی دو متر می‌نشینند. یکی از آنها در میان دایره می‌ایستد و بشقابی را عمودی می‌چرخاند و به بالا پرتاب می‌کند و در همان حال یکی از هم‌بازی‌هایش را صدا می‌زند.

او باید تا آنجا که می‌تواند خود را به سرعت به وسط برساند و بشقاب را پیش از آنکه به زمین برسد، در هوا بگیرد. اگر موفق شد، به جای خود برمی‌گردد و کودک وسطی دوباره بشقاب را می‌چرخاند و یکی دیگر از بچه‌ها را صدا می‌زند.اگر کسی نتواند بشقاب گردان را در هوا بگیرد جای خود را با کودک میانی تعویض می‌کند.

«250 بازی ۵ دقیقه‌ای با بچه‌ها در خانه و مهد و مدرسه» گردآوری پترا راین‌هارد با ترجمه اکبر قندی را انتشارات قدیانی در 1100 نسخه و به قیمت 12000 تومان منتشر کرده است.