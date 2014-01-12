اهداف دوگانه لاوروف در پاریس/ وزیران خارجه 3 عضو 1+5 در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرگئی لاوروف" طی امروز و فردا ملاقات های مهمی را با "جان کری" و "لوران فابیوس" همتایان آمریکایی و فرانسوی خود خواهد داشت. اما افرادی که لاوروف در اقامت دو روزه خود در پاریس با آنها دیدار خواهد کرد فقط محدود به آمریکا و فرانسه نمی شود، بلکه وزیر امور خارجه روسیه در روزهای 12 و 13 ژانویه، با "اخضر الابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، "احمد جربا" رئیس شورای ملی سوریه، مقاماتی از اردن، و "سعد حریری" رئیس جریان المستقبل لبنان، دیدار و گفتگو می کند.

علاوه بر این افراد، لاوروف با برخی از مقامات اتحادیه عرب نیز دیدار خواهد داشت.

سوریه و کنفرانس ژنو 2

به نوشته رسانه های غربی موضوع اصلی مذاکرات لاوروف در پاریس، در خصوص کنفرانس ژنو2 خواهد بود. این کنفرانس بر اساس برنامه قرار است در اواخر ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. از قرار معلوم دعوت نامه هایی برای کشورهایی که قرار است در این کنفرانس شرکت کنند ارسال شده اما هنوز اختلافاتی در مورد دعوت از ایران برای شرکت در نشست ژنو2 وجود دارد که لاوروف و کری در این خصوص گفتگو خواهند کرد.

پیشتر کری از احتمال حضور ایران در حاشیه کنفرانس ژنو 2 خبر داده بود، اما روز گذشته یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایران به هیچ صورتی در کنفرانس ژنو 2 شرکت نمی کند.

در همین رابطه "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با "فیصل مقداد" معاون وزیر خارجه سوریه، با اشاره به موضع ثابت و قاطع ایران در مخالفت و بی‌معنی دانستن اعلام هرگونه پیش‌شرط برای حضور ایران در نشست ژنو 2 تاکید کرد: نقش و نفوذ ایران به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار در روند حل و فصل مسائل و مشکلات در منطقه از جمله موضوع سوریه بر همگان روشن است و ایران براساس موضع اصولی خود از هیچ تلاشی برای کمک به حل و فصل بحران سوریه دریغ نخواهد کرد.

ظریف در دیدار با فیصل مقداد با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی در خصوص حل و فصل بحران سوریه از طریق راهکار سیاسی و سوری- سوری و با اشاره به حساسیت و اهمیت روند تحولات جاری در منطقه، بر ضرورت همکاری و تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌ها بین دو کشور و دیگر کشورهای موثر و مهم در منطقه تاکید کرد.

در همین رابطه، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه نیز در گفتگوی تلفنی هفته گذشته خود با "حسن روحانی" رئیس جمهوری ایران، در خصوص اجلاس ژنو ۲ و تحولات مربوط به سوریه اظهار داشت: ایران به عنوان یک بازیگر اصلی باید در اجلاس حضور داشته باشد. ما هر گونه پیش شرط در رابطه با حضور ایران را غیرمفید و غیرسازنده می‌دانیم و امیدواریم شرکایمان را در مورد حضور ایران قانع کنیم.

ایران و توافقنامه ژنو

اما سفر لاوروف به پاریس و دیدار او با جان کری و لوران فابیوس از یک بعد دیگر نیز دارای اهمیت است. آمریکا، فرانسه و روسیه هر سه عضو گروه 1+5 هستند. این گروه در مذاکرات ماه نوامبر 2013 خود در ژنو با ایران، توافقنامه ای را به عنوان گام اول حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران امضا کردند. در همین رابطه مذاکراتی میان طرفین در مورد اجرای این توافقنامه آغاز شد که آخرین مورد آن در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در ژنو میان "عباس عراقچی" معاون وزیر امور خارجه ایران، و "هلگا اشمید" معاون "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد.

سید عباس عراقچی درباره مذاکرات صورت گرفته گفت: در همه موارد اختلافی راه حل پیدا شده است، اما اجرای توافق نامه ژنو منوط به تصمیم نهایی پایتخت ها شد. نظر به آنکه قرار است در پایتخت کشورهای 1+5 درباره پیشرفت حاصل شده در مذاکرات عراقچی و اشمید تصمیم گیری شود، دیدار لاوروف با کری و فابیوس نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

در همین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بعد از پایان مذاکرات نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 در ژنو، پیشرفت در این گفتگوها را تایید کرد. "جن ساکی" با بیان این موضوع در ادامه گفت: در مذاکرات پیشرفت هایی حاصل شده است، اما گزارش هایی که در مورد نهایی شدن قرارداد منتشر شده اند نادرست هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادمه با تاکید بر اینکه مذاکرات ادامه دارند گفت: این موارد مباحثی فنی هستند، ما در چند روز گذشته پیشرفت خوبی داشته ایم. چند نکته باقی مانده و اینکه بگوییم همه موارد نهایی شده اند غلط است.

"مایکل مان" سخنگوی کاترین اشتون، اعلام کرد که در این دور از گفتگوها درباره همه موضوعات مربوطه پیشرفت بسیار خوبی حاصل شد. مان نیز هم مانند عراقچی تکرار کرد که توافقات حاصل شده در مذاکرات باید به تایید دولتهای مذاکره‌کننده برسد.

بر همین اساس تحولات امروز و فردای پاریس، نقشی مهم در تصمیم گیری کشورهای 1+5 در مورد اجرای توافقنامه ژنو خواهد داشت. در صورت اجرای توافقنامه ژنو تحریم هایی که در متن توافقنامه ژنو آمده به یکباره لغو می شود و مذاکرات جدیدی برای رسیدن به توافق جامع و نهایی برای حل موضوع هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 آغاز می شود.

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گزارش از عبدالحمید بیاتی