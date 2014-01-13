28 حکم دانشگاهی وزیر بهداشت/ رابطه روسای دانشگاهها با نظام پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه های علوم پزشکی در قانون با نام کامل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی علاوه بر وظیفه آموزش دانشجویان در گروه های مختلف علوم پزشکی از مقطع کاردانی تا فوق تخصصی پزشکی، تحقیقات پیش رو در نظام سلامت، وظیفه اجرای خدمات بهداشتی و درمانی برای جمعیت تحت پوشش خود را از طریق بیمارستان ها، درمانگاهها، مراکز بهداشت و خانه های بهداشت و سایر عملکردهای نظارتی و خدماتی بر عهده دارند.

یک رئیس دانشگاه علوم پزشکی در منطقه خود به عنوان قائم مقام وزیر بهداشت و نماینده وی نیز محسوب می شود از این رو در ابتدای تغییر هر دولت موجی از تغییرات روسای دانشگاهها را مشاهده می کنیم.

بر اساس احکامی که از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم صادر شده است، تاکنون ریاست 27 نفر از میان 52 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تغییر کرده اند.

ریاست 25 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی هنوز تغییر نکرده اند.

اسامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که ریاست آنها تغییر کرده است

ردیف دانشگاه علوم پزشکی رئیس 1 اراک حسن طاهر احمدي (رئیس نظام پزشکی استان مرکزی) 2 ارومیه جواد آقازاده 3 اصفهان غلامرضا اصغري 4 اهواز اسماعيل ايدني (رئیس شورای عالی نظام پزشکی) 5 ایران سيدجواد حاجي مير اسماعيل 6 بجنورد ابراهیم گلمکانی 7 تبریز محمدحسين صومي ( پزشک منتخب نظام پزشکی استان و کشور در سالهای 85 و 91) 8 تربت حیدریه سيدحسين خادمي 9 تهران علي جعفریان 10 جیرفت محمدرضا محمدي ساردو 11 جهرم رحیم رئوفی 12 رفسنجان علي اسماعيلي نديمي (رئیس سازمان نظام پزشکی رفسنجان) 13 زابل علی اکبر نصیری 14 سمنان مهدی شادنوش 15 شهرکرد مرتضي هاشم زاده چالشتري 16 شهیدبهشتی علي اصغر پيوندي (رئیس نظام پزشکی تهران) 17 شاهرود سیدعباس موسوی 18 علوم بهزیستی و توانبخشی محمدتقی جغتایی 19 کرمان علي اكبر حق دوست 20 گناباد رضا احمدی 21 گیلان انوش برزيگر (نایب رییس چند دوره و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور. عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و رییس چند دوره شورای هماهنگی نظام پزشکی استان گیلان) 22 لرستان کوروش ساکی 23 مازندران قاسم جان بابايي 24 مشهد مصطفي مهرابي بهار (عضو شوراي عالي نظام پزشکي کشور. رئيس شوراي هماهنگي نظام پزشکي هاي استان هاي خراسان. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد) 25 یاسوج رضا چمن 26 یزد محمدرضا میر جلیلی 27 ساوه (دانشکده) جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

دانشگاه های علوم پزشکی آبادان(دانشکده)، اردبیل، ایلام، البرز، بابل، بندرعباس، بوشهر، بم، بیرجند، بهبهان (دانشکده)، دزفول، زاهدان، زنجان، سبزوار، شیراز، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گراش (دانشکده)، نیشابور (دانشکده)، همدان از دانشگاههایی هستند که هنوز ریاست آنها تغییر نکرده است.

در این میان روسای برخی از دانشگاههای علوم پزشکی علاوه بر ریاست دانشگاه، ریاست نظام پزشکی استان یا عضویت در هیات مدیره را نیز برعهده دارند. که البته عضویت در هیات مدیره و ریاست نظام پزشکی استانی پست دولتی محسوب نمی شود.