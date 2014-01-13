سخنرانی 2 مدیر ایرانی محصولات گوگل در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صبائی - دبیر مسابقه Iran Mobi Code 2014 با بیان این خبر، گفت: در جريان برگزاری مسابقات ایدهپردازی و برنامهنویسی اندروید که براي نخستين بار اسفندماه امسال در تهران برگزار میشود، تجربيات ارزشمند مديران محصولات گوگل در اختيار هموطنان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: لیلی بقاییراد - مدیر محصول شرکت گوگل (بخش اندروید) از جمله این سخنرانان است. وی دارای دکتری مهندسی برق از دانشگاه استنفورد بوده و محور اصلی سخنرانی اش، "گوگل و آینده محصولات اندروید"، است.
دبیر مسابقه ايران موبيكد، ادامه دواد: علی اژدریراد - مدیر محصول شرکت گوگل در کشور سوئیس که دارای دکتری علوم کامپیوتر و ارتباطات از دانشگاه ایپیافال است، سخنران دیگر این کارگاههای تخصصی است.
برطرف کردن نیاز جامعه به برنامههای کاربردی فارسی قابل نصب بر روی تلفنهای همراه و تبلت، بالا بردن سطح فرهنگی جامعه با استفاده از برنامههای فرهنگی و آموزشی، سهولت استفاده از امکانات فناوری از طریق برنامههای کاربردی، انجام کارها از راه دور و به صورت غیر حضوری از طریق برنامههای کاربردی، امکان استفاده همه افراد جامعه از برنامههای کاربردی به زبان فارسی و بالا بردن سطح دانش کودکان و دانشآموزان از طریق تولید برنامههای سرگرمی مفید مبتنی بر اندروید از جمله اهداف برگزاری این دوره از مسابقات اعلام شده است.
