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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

علی‌نژاد عضو کميته تحقيق و انضباطی فدراسيون جهانی ووشو شد

علی‌نژاد عضو کميته تحقيق و انضباطی فدراسيون جهانی ووشو شد

"یوزای چینگ"، رئیس فدراسیون جهانی ووشو طی حکمی مهدی علی‌نژاد را به عنوان عضو کمیته تحقیق و انضباطی این فدراسیون منصوب کرد. این کمیته موظف به رسیدگی به پرونده رئیس فدراسیون ترکیه بابت رشوه دادن به داوران تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ووشو، به دنبال اتهامات وارده به "عبدالرحمن اکیوز"، رئیس فدراسیون ووشو ترکیه و عضو هیأت رئیسه جهانی مبنی بر پرداخت رشوه به داوران در یازدهمین دوره مسابقات جهانی (سال 2011 - ترکیه) به منظور کسب مدال طلا برای دخترش، "یوزای چینگ"، رئیس فدراسیون جهانی طی حکمی کمیته ای را مسئول بررسی این موضوع و صدور رأی مقتضی کرد.

مهدی علی‌نژاد (عضو هیأت رئیسه جهانی ووشو و رئیس فدراسیون ایران)، آنتونی (رئیس کفدراسیون آمریکا و نائب رئیس فدراسیون جهانی) و بشیر العرضاوی (رئیس کفدراسیون آفریقا و نائب رئیس فدراسیون جهانی) اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.

 

کد مطلب 2213743

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