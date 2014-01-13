به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ووشو، به دنبال اتهامات وارده به "عبدالرحمن اکیوز"، رئیس فدراسیون ووشو ترکیه و عضو هیأت رئیسه جهانی مبنی بر پرداخت رشوه به داوران در یازدهمین دوره مسابقات جهانی (سال 2011 - ترکیه) به منظور کسب مدال طلا برای دخترش، "یوزای چینگ"، رئیس فدراسیون جهانی طی حکمی کمیته ای را مسئول بررسی این موضوع و صدور رأی مقتضی کرد.

مهدی علی‌نژاد (عضو هیأت رئیسه جهانی ووشو و رئیس فدراسیون ایران)، آنتونی (رئیس کفدراسیون آمریکا و نائب رئیس فدراسیون جهانی) و بشیر العرضاوی (رئیس کفدراسیون آفریقا و نائب رئیس فدراسیون جهانی) اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.