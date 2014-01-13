نتایج نشست پاریس خیالی است/ ملت سوریه تصمیم گیرنده نهایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تنها ملت سوریه حق انتخاب رهبران و نحوه تشکیل دولت خود را دارد.

در این بیانیه آمده است: کسانی که پیش شرط می گذارند قبل از برگزاری نشست ژنو2 در راستای شکست آن حرکت می کنند.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: سوریه با حضور در نشست ژنو بدون هیچ پیش شرطی موافقت کرده است.

در این بیانیه آمده است: نتایج نشست پاریس(موسوم به دوستان سوریه) بیشتر به اوهام شبیه است تا واقعیت.

شایان ذکر است که در نشست به اصطلاح دوستان سوریه شرکت کنندگان ادعاهای خود را درباره ضرورت حذف بشار اسد و خانواده اش از روند سیاسی سوریه تکرار کردند.