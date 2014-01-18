بارش سنگین برف بازهم مسئولین را غافلگیر کرد/ ستاد بحران تشکیل جلسه نداد

به گزارش خبرنگار مهر ، برف بازهم طبق وعده هواشناسی آمد و از بامداد امروز شهرستانهای بویراحمد و دنا را برای چهارمین بار در طی دی ماه سفید پوش کرد.

برف هم اکنون هم در حال بارش است و ارتفاع برف در شهر یاسوج تاکنون به بیش از13سانتیمتر رسیده و این در حالی است که بارش برف تردد در این شهر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

اختلال در تردد در شهر یاسوج

هم اکنون امکان آمد و شد در بسیاری از خیابانهای این شهر به خصوص در مناطق شیبدار وجود ندارد و یا به سختی انجام می شود.

همچنین خبری از وسایل حمل و نقل عمومی همچون تاکسیها نیست و اغلب مردم با پای پیاده بر سرکار حاضر می شوند.

ستاد بحران تشکیل جلسه نداد/مدارس دیر تعطیل شدند

ستاد بحران استان که به نظر می رسد تاکنون جلسه ای تشکیل نداده، ساعت 8.5 صبح در خصوص تعطیلی مدارس و دانشگاهها اطلاعیه صادر کرده است.

طبق این اطلاعیه امتحانات دانشگاههای یاسوج لغو و مدارس نوبت صبح شهرستانهای بویراحمد و دنا نیز تعطیل شده است.

به نظر می رسد برف دوباره هم مسئولین را غافلگیر کرده زیرا به رغم پیش بینی های هواشناسی، اقدامات لازم برای بازگشایی خیابانها و جاده ها به خوبی انجام نشده و خیلی دیر هم دستور تعطیلی مدارس اعلام شده است.

لغو پرواز فرودگاه یاسوج/ انسداد راههای 500روستا

اما پس لرزه ها و مصائب برف هنوز در شهر یاسوج همچون قطعی مکرر برق و آب و افت فشار گاز آغاز نشده اما طبق معمول تنها پرواز فرودگاه یاسوج لغو شده است.

همچنین هم اکنون محورهای یاسوج به سی سخت، یاسوج به اقلید، یاسوج به شیراز و یاسوج به بابامیدان باز هستند اما تردد در آنها به سختی انجام می شود.

همچنین به نظر می رسد همچون سه برف گذشته محورهای ارتباطی 500روستا در این دو شهرستان دوباره مسدود شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از فعالیت 120 راهدار در قالب 18 گروه راهداری برای بازگشایی جاده های استان خبر می دهد.

ممتاز جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: 80 دستگاه راهسازی در مناطق برف گیر کهگیلویه و بویراحمد مستقر شده و از همه امکانات و حتی امکانات اجاره ای برای بازگشایی این محورها استفاده شده است.

وی ادامه می دهد: به رغم کمبود امکانات و تجهیزات، راهداران این اداره کل در حال بازگشایی و برف روبی در محورهای ارتباطی هستند.

محورهای ارتباطی اصلی استان باز هستند

با این حال فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد در خصوص محورهای ارتباطی اصلی این استان می گوید: تمامی محورهای مواصلاتی اصلی استان باز هستند.

منوچهر سیاهپور در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: اما به دلیل ریزش برف در محورهای مواصلاتی یاسوج و سی سخت، تردد به خصوص در گردنه ها به سختی انجام می شود.

وی بیان کرد: پلیس راه با همه عوامل و حداکثر توان در سطح معابر حضور یافته است و علاوه بر تیم های زمستانی، تیم های دیگری را نیز برای کنترل تردد در محورها مستقر کرده است.

سیاهپور عنوان می کند: هم اکنون نیروهای پلیس راه در کنار عوامل راهداری خدمات رسانی می کنیم و از انسداد محورهای ارتباطی اصلی جلوگیری خواهند کرد.

سیاهپور با بیان اینکه تاکنون شاهد بروز هیچ حادثه ای در محورهای ارتباطی استان نبوده ایم، به رانندگان توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری بپرهیزند، حتما زنجیر چرغ، لباس گرم، سوخت کافی و موادغذایی خشک به همراه داشته باشند.

بارش برف در سردسیر، باران در گرمسیر

با این حال هر لحظه بر شدت بارش برف افزوده می شود و به گفته کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بارش برف در شهرستانهای سردسیر بویراحمد و دنا تا امشب ادامه دارد.

ولی بهره مند به خبرنگار مهر می گوید: شدت فعالیت این سامانه امروز شنبه خواهد بود که در مناطق سردسیری استان به صورت برف و در مناطق گرمسیر به صورت باران خواهد بود.

وی افزود: این سامانه تا اوایل روز یکشنبه موجب ناپایداریهایی به شکل افزایش ابر و بارش خواهد شد.

بهره مند یادآور شد: پیش بینی می شود این بارشها موجب اختلال در تردد جاده ای و آبگرفتگی معابر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه تعطیلی فردا یکشنبه به کمک مسئولین می آید تا دغدغه ای در خصوص مدارس و ادارات نداشته باشند و تردد در معابر نیز کاهش می یابد اما پس از پایان این تعطیلی برخی محورهای ارتباطی مناطق سردسیر به گرمسیر با ترافیک مواجه می شوند که لازم است پیش بینی های لازم در این خصوص از امروز انجام شود.