۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

بارش برف در کهگیلویه و بویراحمد؛ تردد فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

یاسوج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: گردنه های سخت گذر این استان شاهد بارش برف است و تردد فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

حمیدرضا پیمانجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف و باران طی ۲۴ ساعت گذشته در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: این بارش‌ها در نقاط گرمسیری به صورت باران و در نقاط سردسیر، گردنه‌های مرتفع و محورهای کوهستانی به شکل برف است.

وی افزود: هم اکنون همه محورهای مواصلاتی شامل بزرگراهی، فرعی، شریانی و راه‌های روستایی باز و تردد در آنها روان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در محور یاسوج- شیراز، یاسوج-بابامیدان و یاسوج-اقلید و یاسوج-باغچه سادات نیز شاهد بارش برف و ریزش صخره‌ها هستیم که توسط راهداران بازگشایی انجام و تردد به سهولت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بارش برف در گردنه بیژن شهرستان دنا همچنان ادامه دارد و ارتفاع برف در این گردنه قابل توجه است، تاکید کرد: با توجه به بررسی‌های کارشناسان راهداری، هماهنگی با ستاد بحران استان و استان اصفهان، این گردنه از امروز مسدود اعلام شد.

پیمانجو از شهروندان درخواست کرد از ترددهای غیر ضرور خودداری کرده و در صورت لزوم از مسیرهای جایگزین به سمت اصفهان استفاده کنند.

وی همچنین از کوهنوردان و طبیعت‌گردان تقاضا در امشب و فردا بدون هماهنگی با فرمانداری شهرستان دنا و هیئت‌های کوهنوردی مجاز، از تردد در این محور و مناطق پرخطر خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مسافرانی که ناگزیر به سفر هستند، حتماً فاصله ایمن با وسیله نقلیه جلویی را رعایت کرده و زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی ضروری را به همراه داشته باشند.

وی اضافه کرد: مردم برای دریافت آخرین و دقیق‌ترین اطلاعات از وضعیت ترافیکی و باز یا بسته بودن مسیرهای استان، می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته با سامانه تلفنی ۱۴۱ راهداری تماس حاصل کنند.

