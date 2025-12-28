بارش برف و باران در کهگیلویه و بویراحمد؛ جاده ها باز و لغزنده هستند

سرهنگ حسن دانایار در گفت و گو با خبرنگار مهر از باز بودن تمامی محورهای اصلی مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد با وجود بارش برف و باران خبر داد و اظهار کرد: که با وجود شرایط جوی، تردد در جریان است و حادثه ترافیکی خاصی رخ نداده است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها در محورهای مواصلاتی یاسوج - کاکان، یاسوج - مله شوره و یاسوج - مارگون بارش برف و در سایر مسیرها بارش به صورت باران است.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد که با وجود این شرایط، تمامی جاده‌های اصلی باز بوده و تردد به صورت روان برقرار و در حال حاضر مورد ترافیکی حاد و خاصی گزارش نشده است.

وی از رانندگان خواست با احتیاط کامل و با توجه به لغزندگی احتمالی محورهای برفی و بارانی، تجهیزات زمستانی لازم را همراه داشته باشند.