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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

26 تست دوپینگ از کشتی‌گیران و دوومیدانی کاران گرفته شد

26 تست دوپینگ از کشتی‌گیران و دوومیدانی کاران گرفته شد

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) اعلام کرد که طی روزهای گذشته از 26 کشتی‎‌گیر و دوومیدانی‌کار تست دوپینگ گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر لطفعلی پورکاظمی گفت: در جریان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور که در تهران و تنکابن برگزار شد از 6 فرنگی کار به نام‌های سامان عبدولی، محمد کریمی، مهدی محمدی، مجتبی کریمی فر و بهنام مهدیزاده و چهار آزادکار به نام‌های جمال میرزایی، میثم ناصری، سعید داداش پور و مهران رضازاده گنجی تست دوپینگ گرفته شد و به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: همچنین 16 دوومیدانی کار حاضر در اردوی تیم ملی در محل آکادمی ملی المپیک نمونه‌گیری به عمل آمد  و نتیجه این تست‌ها حدود چهار هفته دیگر مشخص خواهد شد.

 

کد مطلب 2218653

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