به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر لطفعلی پورکاظمی گفت: در جریان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور که در تهران و تنکابن برگزار شد از 6 فرنگی کار به نام‌های سامان عبدولی، محمد کریمی، مهدی محمدی، مجتبی کریمی فر و بهنام مهدیزاده و چهار آزادکار به نام‌های جمال میرزایی، میثم ناصری، سعید داداش پور و مهران رضازاده گنجی تست دوپینگ گرفته شد و به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: همچنین 16 دوومیدانی کار حاضر در اردوی تیم ملی در محل آکادمی ملی المپیک نمونه‌گیری به عمل آمد و نتیجه این تست‌ها حدود چهار هفته دیگر مشخص خواهد شد.