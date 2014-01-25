مهدی آذرسینا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود : یکی از عمده توجهات من در طول سالهای اخیر توجه به تلفیق شعر نو با موسیقی است که نخستین تجربه های آن طی دو دهه قبل با شهرام ناظری در فضای باز ورزشگاه انقلاب شکل گرفت اما متاسفانه آلبوم منتشر شده این کنسرت هیچ‌گاه منتشر نشد و پروژه ما را با ناکامی مواجه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به رویکردی که همواره به عنصر تلفیق شعر نو با موسیقی دارم تلاش کردم طی این مدت با همکاری برخی از نهادهای فرهنگی نشست‌هایی را با عنوان «تننای شعر سپید» برگزار کنم که بتواند در فضایی که به فعالیت‌های پژوهشی و علمی حوزه موسیقی توجه نمی‌شود، تاثیراتی داشته باشد.

این نوازنده و مدرس موسیقی در پایان در معرفی ویژه‌برنامه «تننای شعر سپید» گفت: این برنامه‌ها ازساعت 17 چهارم بهمن ماه با برگزاری نشست تخصصی «وزن در ردیف موسیقی دستگاهی» همراه با اجرای آثاری در دستگاه راست پنجگاه در فرهنگسرای ارسباران آغاز و به ترتیب در روزهای 18 بهمن و دوم اسفند دو سخنرانی با عنوان «وزن در تصنیف» و اجرای آثاری در دستگاه چهارگاه و «شعر یا موسیقی» با اجرای آثاری در دستگاه شور ادامه پیدا می‌کند.

در برنامه «شعر یا موسیقی» مهدی آذرسینا به اجرای زنده تار نیز می‌پردازد.

مهدی آذرسینا از جمله هنرمندانی است که در سال‌های اخیر توانست ضمن ارائه ردیفی موسیقی بر اساس ساز کمانچه، متد آموزشی ارف با توجه به دستگاه‌های ایرانی را به هم به صورت کتابی دو جلدی منتشر کند. وی از جمله هنرمندانی است که فعالیت‌هایی را در زمینه موسیقی چندصدایی و تلفیق شعر نو با موسیقی ایرانی با هنرمندان صاحب‌نام انجام داده است.