مهدی آذرسینا در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی به خبرنگار مهر گفت: یکی از توجهات من در طول سال‌های اخیر توجه به تلفیق شعر نو با موسیقی بود و همانطور که قبلا اشاره کردم نخستین تجربه‌های آن طی 2 دهه قبل با شهرام ناظری در فضای باز ورزشگاه انقلاب شکل گرفت اما متاسفانه آلبوم این کنسرت هیچ‌گاه منتشر نشد و پروژه ما را با ناکامی مواجه کرد. البته با توجه به رویکردی که همواره به عنصر تلفیق شعر نو با موسیقی دارم، تلاش کردم طی این مدت با همکاری برخی از نهادهای فرهنگی نشست‌هایی را با عنوان «تننای شعر سپید» برگزار کنم که بتواند در فضایی که به فعالیت‌های پژوهشی و علمی حوزه موسیقی توجه نمی‌شود، تاثیراتی داشته باشد.

این نوازنده و مدرس موسیقی در معرفی ویژه‌برنامه «تننای شعر سپید» که اواخر سال گذشته در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد، بیان کرد: این برنامه‌ها با برگزاری نشست تخصصی «وزن در ردیف موسیقی دستگاهی» همراه با اجرای آثاری در دستگاه راست پنجگاه و 2 سخنرانی با عنوان «وزن در تصنیف» با اجرای آثاری در دستگاه چهارگاه و «شعر یا موسیقی» با اجرای آثاری در دستگاه شور، برگزار شد که من نیز در قالب برنامه‌ای با عنوان «شعر یا موسیقی» به اجرای زنده تار پرداختم.

وی افزود: حال تصمیم دارم با توجه به شرایط حال حاضر جامعه موسیقی که به شدت فقدان مطالعه در آن به ویژه در قشر جوان حس می شود، این ویژه برنامه‌ها را در قالب اثری تصویری منتشر کنم که تصور می‌کنم با توجه به مطالب مطرح شده در این نشست‌ها، می تواند اثر خوبی برای ارتقای سطح دانش تئوریک دوستداران موسیقی ایرانی باشد. البته پروژه‌ای دیگر هم در این راستا دارم که چارچوب آن بر پایه اجراهای زنده من و مهدی شناسا و اخوان است که در اثر تصویری، عمده توجهم بیشتر بر مبنای نحوه نوازندگی کمانچه و آداب یک نوازنده این ساز موسیقایی است که احساس کردم، می تواند جالب توجه باشد.

آذرسینا با اشاره به اینکه کتاب تألیفی‌اش با عنوان «شیوه کمانچه نوازی» به چاپ سوم رسیده از نهایی شدن مراحل تالیف کتابی که پیش از این با عنوان اولیه «شعر یا موسیقی» به مخاطبان معرفی شده بود، خبر داد و گفت: بیش از 15 سال مشغول تالیف این اثر پژوهشی بودم که طی هفته‌های اخیر کارهای نهایی مربوط به چاپ اثر توسط انتشارات «سروش» انجام شده و قرار است با عنوان «تننای شعر سپید» وارد بازار کتاب شود.

وی درباره این کتاب موسیقایی گفت: توجه به موضوع وزن در آوازهای ایرانی، ارتباط بین وزن شعر با وزن موسیقی، توجه به آوازخوانی‌های بزرگانی چون طاهرزاده، دوامی، اقبال و تاج اصفهانی به صورت ردیف و نحوه برخوردشان با کلام، از جمله نکات دیگری هستند که در تالیف این کتاب به آنها پرداخته شده است. من در مصاحبه‌های قبلی‌ام هم به این نکته اشاره کرده بودم که برای گردآوردی مطالب این کتاب بدون هیچ قصد و غرضی کار خود را انجام دادم و تمام مطالب کتاب فارغ از جنبه‌های علمی و پژوهشی که می‌تواند داشته باشند، دل‌نوشته‌هایی هستند که می توانند دریچه خوبی برای حل مشکلات و فضای رخوت‌آلود این سال‌های آواز ایران باشند.

مهدی آذرسینا از جمله هنرمندانی است که در سال‌های اخیر توانست ضمن ارائه ردیفی موسیقی بر اساس ساز کمانچه، متد آموزشی ارف با توجه به دستگاه‌های ایرانی را به هم به صورت کتابی 2 جلدی منتشر کند. وی از جمله هنرمندانی است که فعالیت‌هایی را در زمینه موسیقی چندصدایی و تلفیق شعر نو با موسیقی ایرانی با هنرمندان صاحب‌نام انجام داده است.