تحولات سوریه نشان دهنده قدرت ایران در منطقه است/ ایران توازن قوا در منطقه را تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر این شبکه آمریکایی معتقد است اگر کسی می خواهد به میزان نفوذ و قدرت ایران در منطقه پی ببرد کافی است به تحولات سوریه نگاه کند.

نویسنده خطاب به مخاطب خود می گوید: اگر می خواهید میزان نفوذ ایران در منطقه را ببینید فراتر از سوریه نروید.

نویسنده در ادامه به برخی از رخدادهای هفته جاری که بطور همزمان اتفاق افتاده اند اشاره می کند که یکی از آنها پس گرفتن دعوت از ایران برای حضور در نشست ژنو 2 است و در این خصوص می نویسد: در حالیکه دیپلمات ها در تلاش بودند و طرح های خود را برای کنفرانس ژنو 2 آماده می کردند، ناگهان با تهدید گروه های مخالف سوری به شرکت نکردن این کنفرانس قبل از آنکه آغاز بکار کند با شکست مواجه شد.

سی ان ان دیگر تحول عمده در روز دوشنبه را اجرایی شدن توافق هسته ای ایران خواند که طی آن ایران توانست بخشی از تحریم های اعمال شده علیه اش را تعلیق کند و با این توافق ایران توانسته است شروع به تغییر توازن قوا در منطقه کند بطوریکه کشورهای زیادی در منطقه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تقویت روابطشان با ایران به آمریکا پیوسته اند.

به اعتقاد نویسنده وقتی که مورخان و تحلیلگران در آینده بخواهند به حوادث و تحولات خاورمیانه در اوایل قرن 21 بپردازند از هفته جاری به عنوان هفته ای یاد خواهند کرد که در آن نتایج نفوذ تدریجی ایران در منطقه به نمایش گذاشته شد، ایرانی که بطور تدریجی به طرف اهدافش برای نفوذ در منطقه حرکت کرده است.

در بخشی دیگر از این مطلب نویسنده برای نشان دادن میزان نفوذ ایران در منطقه به اظهارات باراک اوباما در آغاز بحران سوریه در دو سال و اندی قبل اشاره می کند که گفت، "اسد باید برود" سپس می نویسد اما ایران اسد را تقویت کرد و نه تنها او را نگه داشت بلکه روند جنگ در سوریه را هم عوض کرد.