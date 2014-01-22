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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۲:۴۵

نیمه نهایی جام حذفی انگلیس؛

منچستریونایتد در ضربات پنالتی مغلوب ساندرلند شد

منچستریونایتد در ضربات پنالتی مغلوب ساندرلند شد

تیم فوتبال منچستریونایتد با شکست مقابل ساندرلند در مرحله نیمه هایی رقابتهای جام حذفی انگلیس از دور رقابتها کنار رفت و از رسیدن به فینال بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی جانی اوانز در دقیقه 37 تنها گل بازی در 90 دقیقه وقت معمول را برای یونایتد به ثمر رساند اما با توجه به پیروزی 2 بر یک ساندرلند در بازی رفت دو تیم در پایان به تساوی 2 بر 2 دست یافتند تا بازی به وقت های اضافی کشیده شود.

در دقیقه 119 بازی فیلیپ باردزلی برای ساندرلند گل زد تا این تیم در آستانه پیروزی و صعود به فینال رقابتها قرار بگیرد اما یک دقیقه بعد خاویر هرناندز نتیجه را به تساوی کشاند.

به این ترتیب بازی به ضربات پنالتی کشید، تنها 3 پنالتی از مجموع 10 ضربه پنالتی به گل تبدیل شد و در نهایت ساندرلند با نتیجه 2 بر یک در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و راهی فینال رقابتها شد. ساندرلند در فینال رقابتها مقابل منچسترسیتی به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 2219801

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