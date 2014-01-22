منچستریونایتد در ضربات پنالتی مغلوب ساندرلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی جانی اوانز در دقیقه 37 تنها گل بازی در 90 دقیقه وقت معمول را برای یونایتد به ثمر رساند اما با توجه به پیروزی 2 بر یک ساندرلند در بازی رفت دو تیم در پایان به تساوی 2 بر 2 دست یافتند تا بازی به وقت های اضافی کشیده شود.

در دقیقه 119 بازی فیلیپ باردزلی برای ساندرلند گل زد تا این تیم در آستانه پیروزی و صعود به فینال رقابتها قرار بگیرد اما یک دقیقه بعد خاویر هرناندز نتیجه را به تساوی کشاند.

به این ترتیب بازی به ضربات پنالتی کشید، تنها 3 پنالتی از مجموع 10 ضربه پنالتی به گل تبدیل شد و در نهایت ساندرلند با نتیجه 2 بر یک در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و راهی فینال رقابتها شد. ساندرلند در فینال رقابتها مقابل منچسترسیتی به میدان خواهد رفت.