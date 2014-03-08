آرسنال با درخشش ژیرو به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات و با درخشش اولیویه ژیرو مهاجم تعویضی خود با نتیجه 4 بر یک میهمان خود اورتون را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی جام حذفی انگلیس راه یافت.

در این دیدار مسوت اوزیل که بعد از غیبت در دیدار هفته گذشته تیمش بار دیگر به ترکیب توپچی ها بازگشته بود در دقیقه 7 گل نخست را برای آرسنال به ثمر رساند. این اولین گل اوزیل در 3 ماه اخیر برای آرسنال بود. اما این برتری در همان نیمه اول جبران شد و روملو لوکاکو مهاجم اورتون در دقیقه 32 نتیجه را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم مایکل آرتتا در دقیقه 68 از روی نقطه پنالتی بار دیگر آرسنال را پیش انداخت. اولیویه ژیرو مهاجم فرانسوی آرسنال که به عنوان بازیکن جانشین به میدان آمده بود در دقایق 83 و 85 دو بار برای آرسنال گلزنی کرد تا توپچی ها با نتیجه 4 بر یک به پیروزی برسند و به نیمه نهایی رقابتها راه پیدا کنند.

آرسنال در حالی به نیمه نهایی جام حذفی انگلیس صعود کرد که به نظر می رسد منچسترسیتی تنها تیمی است که می تواند مانع رسیدن توپچی ها به نخستین جام قهرمانی شان از سال 2005 تا به حال شود.

در ادامه رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی فردا یکشنبه 3 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* شفیلد یونایتد – چارلتون

* هال سیتی – ساندرلند

* منچسترسیتی - ویگان

قرعه کشی مرحله نیمه نهایی رقابتها فردا یکشنبه (18 اسفند 1392) بعد از برگزاری 3 دیدار دیگر مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه ومبلی انجام خواهد شد.