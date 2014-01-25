به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب پورناظری با بیان این مطلب افزود: امسال سومین سال پیاپی است که با همایون شجریان همکاری می کنم. نزدیک بودن سبک و سلیقه کاری و شناختی که از فعالیت حرفه ای یکدیگر داریم این همکاری را از پروژه ای به پروژه دیگر هدایت می کند. البته حمید نعمت الله نیز هنرمند توانایی است که دید و تفکر ویژه ای دارد و نگاه متفاوت او به مسائل مختلف جذابیت کارهایش را بالا می برد.

پور ناظری درباره قطعه ساخته شده برای فیلم «آرایش غلیظ» گفت: این فیلم داستان پیچیده ای دارد که شاید مخاطب تا لحظه آخر داستان واضحی را پیش چشم نبیند به همین دلیل آهنگسازی برای چنین فیلمنامه ای هم پیچیدگی های خود را دارد. در واقع چون داستان خط قالبی ندارد موسیقی ساخته شده رمزآلودست و با قصه هماهنگی داشته باشد.

این آهنگساز و نوازنده با بیان اینکه برای ساخت این قطعه از تم موسیقی شرقی استفاده شده است، خاطرنشان کرد: انتخاب سازها هم همگی بر این اساس انجام شده اند. سی تار، پرکاشن های شرقی و آفریقایی سبک شرقی کار را پوشش می دهند و از آنجایی که کار قطعه ترکیبی از موسیقی های مدرن و سنتی است از یک ارکستر غربی هم استفاده شده است.

فیلم «آرایش غلیظ» به کارگردانی حمید نعمت الله، نویسندگی او و هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی سعید سعدی است که قرار است در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآید. در این فیلم حبیب رضایی، طناز طبابایی و حامد بهداد ایفای نقش می کنند.