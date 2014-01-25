بررسی دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت در رادیو

حسین ماکنعلی درباره ویژه برنامه هایی که در ایام دهه فجر از شبکه رادیو سلامت روی آنتن خواهد رفت به خبرنگار مهر گفت: برنامه «افق روشن» و همچنین برنامه «رهاورد» که یک برنامه خبری است به شکل ویژه ای به دهه فجر و مباحث مرتبط با این ایام می پردازند.

وی ادامه داد: یک مستند 10 دقیقه ای توسط گروه اجتماعی شبکه سلامت تولید شده که درباره رویدادهای انقلاب است و کل این وقایع را به شکلی محوری روی آنتن می برد. همچنین گروه سلامت اجتماعی به صورت زنده از ساعت 9 صبح روز 22 بهمن تا پایان راهپیمایی مراسم این روز را پوشش می دهد.

روز 16 بهمن نیز برنامه «افق روشن» که یک برنامه گفتگومحور است و روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 9 تا 10 روی آنتن می رود در یک برنامه ویژه به موضوع توسعه انسانی در طول سی و چند سال گذشته بعد از انقلاب می پردازد.

وی در پایان با اشاره به رویکردهای شبکه رادیو سلامت خاطرنشان کرد که این شبکه رادیویی بیشتر در حوزه مسایل سلامت روان و سلامت اجتماعی فعالیت دارد و بنا به همین دلیل در ایام دهه فجر یه دستاوردهای سال های پس از انقلاب در حوزه سلامت نیز پرداخته می شود.

برنامه های شبکه رادیویی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش می شود.